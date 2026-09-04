Ірак почав шукати танкери для вивезення нафти через Ормуз

Ірак розпочав пошук кількох танкерів, які мають пройти Ормузькою протокою та доставити іракську нафту на світовий ринок.

Про це пише Bloomberg.

Пошуком суден займається державна Iraqi Oil Tankers Co. Уряд уже схвалив найм танкерів, проте переговори ще тривають. Залучені компанії не називають.

За даними агентства, небагато судновласників готові відправляти танкери до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Ірак та інші виробники регіону дедалі частіше продають нафту з передачею покупцям в Оманській затоці. Багдад може використати орендовані судна для доставки туди сировини зі своїх експортних терміналів.

Нагадаємо:

У березні J.P. Morgan прогнозував, що закриття Ормузької протоки може зупинити постачання 4,7 млн барелів нафти на добу з Іраку та Кувейту.

У липні ОАЕ почали будувати новий порт в Оманській затоці, який дозволить експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.