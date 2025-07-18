Цены на нефть растут на фоне атак дронов в Ираке

Нефть дорожает из-за угрозы поставкам после атак дронов на месторождения в Иракском Курдистане.

Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку рынок отреагировал на серию атак дронов на нефтяные объекты на севере Ирака, а также на рост спроса, характерный для летнего сезона.

По состоянию на 04:51 GMT фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,29 (0,40%) до $69,81 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на $0,27 (0,42%) - до $67,81.

Четыре дня атак дронов, которые вывели из строя половину добычи в Иракском Курдистане, вызвали скачок цен на $1 в четверг. Добыча в регионе упала с 280 тыс баррелей в сутки до примерно 140-150 тыс Представители энергетической отрасли указывают на поддерживаемые Ираном группировки как возможных исполнителей, хотя ответственность никто не взял.

Параллельно с геополитическими рисками, сезонный спрос на путешествия также поддержал рынок. Аналитики JPMorgan отмечают, что средний мировой спрос на нефть в первые две недели июля составил 105,2 млн баррелей/сутки, что на 600 тыс. больше, чем в прошлом году.

Также сокращение запасов в США, согласно официальным данным, оказалось больше, чем ожидалось - из-за роста экспорта. Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, которые возобновили работу после планового техобслуживания, добавили поддержки со стороны спроса в регионе.

Аналитики ING прогнозируют, что в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы будут оставаться благоприятными, а рынок - "напряженным" как минимум до конца квартала. В то же время неопределенность вокруг тарифной политики США (изменения возможны не ранее 1 августа), а также ожидаемое увеличение добычи со стороны производителей ОПЕК+ могут способствовать ослаблению рынка в конце лета.

Несмотря на нестабильность, Иракский Курдистан объявил о планах возобновить экспорт через нефтепровод в Турцию после двухлетнего перерыва.

Напомним:

Цены на нефть 15 июля упали после того, как президент США Дональд Трамп установил для России 50-дневный срок для завершения войны в Украине и избежания санкций, что ослабило опасения относительно поставок.

Цены на нефть выросли 14 июля поскольку инвесторы рассматривают дальнейшие санкции США против России.