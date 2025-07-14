Ціни на нафту відреагували на можливі подальші санкції США проти Росії

Ціни на нафту зросли 14 липня оскільки інвестори розглядають подальші санкції США проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, до 70,51 долара за барель, продовживши зростання на 2,51% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися до 68,59 долара, що на 14 центів більше, ніж на попередній сесії, після зростання на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. У понеділок він має зробити "важливу заяву" щодо Росії.

Трамп висловив розчарування президентом Росії Володимиром Путіним через відсутність прогресу у припиненні війни в Україні та посилення бомбардувань Росією українських міст.

У спробі змусити Москву розпочати добросовісні мирні переговори з Україною, минулого тижня в Конгресі набрав обертів двопартійний законопроєкт США, який передбачає санкції проти Росії, але він все ще очікує на підтримку Трампа.

Посланці ЄС знаходяться на межі узгодження 18 пакету санкцій проти Росії, який включатиме нижчу цінову межу на російську нафту, повідомили чотири джерела в ЄС після недільної зустрічі.

Минулого тижня ціна на нафту Brent зросла на 3%, тоді як ціна на нафту WTI за тиждень зросла приблизно на 2,2%, після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило, що світовий ринок нафти може бути більш напруженим, ніж здається, при цьому попит підтримується піковими літніми роботами нафтопереробних заводів для задоволення потреб у подорожах та виробництві електроенергії.

Однак аналітики ANZ заявили, що зростання цін було обмежене даними, які свідчать про те, що Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти вище своєї квоти згідно з угодою про постачання з Організацією країн-експортерів нафти та союзниками.

МЕА заявило, що Саудівська Аравія перевищила свій план видобутку нафти на червень на 430 тис. барелів на добу.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило в п'ятницю, що повністю виконало свою добровільну ціль ОПЕК+ щодо видобутку, додавши, що постачання сирої нафти на саудівський ринок у червні становило 9,352 млн б/д, що відповідає узгодженій квоті.

Згідно з даними митниці, опублікованими в понеділок, імпорт нафти до Китаю в червні зріс на 7,4% до 49,89 мільйона тонн порівняно з минулим роком, що еквівалентно 12,14 млн б/д, досягнувши найвищого добового показника з серпня 2023 року.

Китай, ймовірно, продовжить накопичувати запаси, але враховуючи, що обсяг зберігання становить 95% від пікового обсягу накопичення запасів з 2020 року, ці запаси, ймовірно, з'являться на "видимих" західних ринках, які мають вирішальне значення для формування цін, чинячи тиск на ціни вниз, йдеться в записці для клієнта дослідницької групи JP Morgan.

Інвестори також стежать за результатами переговорів США щодо тарифів з ключовими торговельними партнерами, які можуть вплинути на світове економічне зростання та попит на паливо.