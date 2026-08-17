Ірак не зможе експортувати нафту в обхід Ормузу ще роками – ЗМІ

Трубопровід Іраку в обхід Ормузу відклали на роки. Ілюстративне фото

Плани Іраку експортувати нафту трубопроводом через Сирію, щоб обійти Ормузьку протоку, ймовірно, вимагатимуть чотирьох років будівництва та коштуватимуть щонайменше 15 млрд дол.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

План Іраку має підтримку для проведення техніко-економічних робіт від консорціуму, до складу якого входить американський нафтовий гігант Chevron в рамках стратегії зменшення залежності галузі від Ормузької протоки.

Проте будівництво трубопроводу потребує нової інфраструктури та може зіткнутися з іншими перешкодами.

До початку війни на Близькому Сході Ірак експортував близько 3,6 млн барелів нафти на день, переважно через термінали в Перській затоці. У липні через Ормуз було відвантажено лише 35,5 мільйона барелів – тобто близько 1,15 млн барелів на день.

Трубопровід, що з'єднує північ Іраку з середземноморським портом Баніас у Сирії, вже існує, але був сильно пошкоджений війнами в Іраку та Сирії та не використовувався регулярно з 1980-х років.

Через це план Ірану потребуватиме прокладання абсолютно нової інфраструктури, а не реконструкції вже наявного трубопроводу, і коштуватиме щонайменше 15 мільярдів доларів.

Хоча частина нового трубопроводу проходитиме переважно тим самим маршрутом Кіркук-Баніас, неушкоджені ділянки цього трубопроводу несумісні з новими технологіями та будуть непридатними для використання.

США привітали цю реконструкцію трубопроводу та заявили, що його початкова транспортна потужність становитиме 2 мільйони барелів сирої нафти на добу.

Нагадаємо:

Торговельний підрозділ компанії Abu Dhabi National Oil Co. Обʼєднаних Арабський Еміратів пропонує забезпечити транзит іракської нафти через Ормузьку протоку, використовуючи свою стратегію "темного транзиту" для доставки нафти з Басри (Ірак).