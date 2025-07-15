Нафта подешевшала на тлі заяв Трампа про 50-денний термін для РФ, щоб завершити війну в Україні

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, що послабило побоювання щодо поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 56 центів, або 0,8%, до 68,65 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 62 центи, або 0,9%, до 66,36 долара.

"Увага була зосереджена на Дональді Трампі, були певні побоювання, що він може негайно запровадити санкції проти Росії, а тепер він дав ще 50 днів. Ці побоювання щодо неминучого додаткового напруження на ринку розвіялися", – сказав Джованні Стауново, аналітик сировинних товарів UBS.

Аналітики ING заявили, що якщо потенційні санкції будуть запроваджені, то це "кардинально змінить перспективи нафтового ринку".

"Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм потрібно буде зважити вигоди від купівлі російської сирої нафти зі знижкою порівняно з вартістю свого експорту до США", – зазначили аналітики ING.

У понеділок Трамп оголосив про нову зброю для України, а в суботу заявив, що з 1 серпня запровадить 30% мито на більшість імпортних товарів з Євросоюзу та Мексики. Це може уповільнити економічне зростання та знизити світовий попит на паливо й призвести до зниження цін на нафту.

Крім цього, на тлі погіршення економічного становища Китаю експорт втрачає динаміку, ціни продовжують падати, а довіра споживачів залишається низькою.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти заявив, що в інших країнах попит на нафту залишатиметься "дуже високим" протягом третього кварталу, що дозволить зберегти баланс на ринку найближчим часом.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли 14 липня оскільки інвестори розглядають подальші санкції США проти Росії.