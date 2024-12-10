Ціни на нафту знижуються, але ситуація в Китаї стримує втрати

Ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння щодо наслідків повалення президента Сирії Асада зменшилося, але ринок знайшов підтримку в обіцянці Китаю посилити стимули, що може підвищити попит на нафту з боку найбільшого світового покупця.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 32 центи, або приблизно на 0,4%, до 71,82 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 37 центів, або на 0,5%, до 68 доларів.

Сирійські повстанці працюють над формуванням уряду, відновленням порядку після повалення Асада, а банки і нафтовий сектор країни мають відновити роботу у вівторок.

Хоча сама Сирія не є великим виробником нафти, вона має стратегічне розташування і міцні зв'язки з Росією та Іраном, а зміна режиму може призвести до регіональної нестабільності.

Падіння було викликане позитивними очікуваннями щодо економіки Китаю після повідомлень про те, що наступного року Китай прийме "достатньо м'яку" монетарну політику - перше пом'якшення своєї позиції за останні 14 років, щоб стимулювати економічне зростання в країні, яка є найбільшим світовим імпортером нафти.

Ринок також зосереджений на ймовірності зниження ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня, що може стимулювати попит на нафту в найбільшій економіці світу.

Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання 17-18 грудня, але трейдери чекають, чи зможуть дані по інфляції цього тижня змінити цей прогноз.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як падіння режиму президента Сирії Башара Асада створило нову хвилю невизначеності на Близькому Сході.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як падіння режиму Башара Асада в Сирії внесло ще більшу невизначеність у близькосхідну політику.

Китай змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики вперше за 14 років, що призвело до зростання цін на акції та облігації.