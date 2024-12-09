Китай вперше за 14 років помʼякшує грошово-кредитну політику

Китай змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики вперше за 14 років, що призвело до зростання цін на акції та облігації.

Про це пише Financial Times.

У заяві китайського уряду йдеться, що в 2025 році партія "має проводити більш активну фіскальну політику та помірно мʼяку грошово-кредитну політику".

Зазначається, що владі необхідно "енергійно стимулювати споживання, підвищувати ефективність інвестицій та розширювати внутрішній попит у всіх напрямках".

Вищі посадовці у понеділок також дали прямі обіцянки "стабілізувати ринки нерухомості та акцій".

Заява Політбюро Комуністичної партії, яку очолює Сі Цзіньпін, прозвучала в той час, коли триває підготовка до її щорічного засідання, де представлять економічний порядок денний наступного року.

Індекс споживчих цін у Китаї зріс на 0,2% у річному обчисленні, що є пʼятимісячним мінімумом і нижче за опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 0,5%. У місячному вирахуванні ціни впали на 0,6% з жовтня по листопад.

Офшорний юань компенсував втрати, торгуючись на 0,1% сильніше на ставках на те, що економіка Китаю відновиться завдяки грошово-кредитному та фіскальному стимулюванню. Прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася на два базові пункти до 1,938%.

Акції підскочили, а державні облігації Китаю зросли після оголошення результатів засідання Політбюро, при цьому індекс Гонконгу Hang Seng піднявся на 2,8% до найвищого рівня за місяць.

Крім зростаючої торгової напруги, Китай бореться з найдовшою смугою дефляції в цьому столітті. Свіжі дані показують, що ціни виробників у листопаді падали 26-й місяць поспіль. Споживчі ціни також зростали найповільнішими темпами за пʼять місяців, коливаючись близько нуля.

Падіння цін підірвало зростання економіки на 4,8% цього року, поглинувши корпоративний прибуток та змусивши компанії скоротити інвестиції та зарплати.

Читайте також: Домівка китайського капіталу в ЄС: чому Пекін інвестує в Угорщину і для чого це Орбану

Нагадаємо:

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.

Дохідність довгострокових облігацій Китаю вперше впала нижче, ніж у Японії, оскільки інвестори вважають, що друга за величиною економіка світу загрузне в дефляції, яка вже давно вразила її сусіда.