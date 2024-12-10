Цены на нефть снижаются, но ситуация в Китае сдерживает потери

<Цены на нефть снизились, поскольку беспокойство относительно последствий свержения президента Сирии Асада уменьшилось, но рынок нашел поддержку в обещании Китая усилить стимулы, что может повысить спрос на нефть со стороны крупнейшего мирового покупателя.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 32 цента, или примерно на 0,4%, до 71,82 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 37 центов, или на 0,5%, до 68 долларов.

Сирийские повстанцы работают над формированием правительства, восстановлением порядка после свержения Асада, а банки и нефтяной сектор страны должны возобновить работу во вторник.

Хотя сама Сирия не является крупным производителем нефти, она имеет стратегическое расположение и прочные связи с Россией и Ираном, а смена режима может привести к региональной нестабильности.

Падение было вызвано позитивными ожиданиями относительно экономики Китая после сообщений о том, что в следующем году Китай примет "достаточно мягкую" монетарную политику - первое смягчение своей позиции за последние 14 лет, чтобы стимулировать экономический рост в стране, которая является крупнейшим мировым импортером нефти.

Рынок также сосредоточен на вероятности снижения ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе, что может стимулировать спрос на нефть в крупнейшей экономике мира.

Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 17-18 декабря, но трейдеры ждут, смогут ли данные по инфляции на этой неделе изменить этот прогноз.

Напомним:

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как падение режима президента Сирии Башара Асада создало новую волну неопределенности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как падение режима Башара Асада в Сирии внесло еще большую неопределенность в ближневосточную политику.

Китай изменил свою позицию по денежно-кредитной политике впервые за 14 лет, что привело к росту цен на акции и облигации.