Ціни на нафту і золото зростають після падіння режиму Асада – The Guardian

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як падіння режиму Башара Асада в Сирії внесло ще більшу невизначеність у близькосхідну політику.

Про це пише The Guardian.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів до 71,90 дол за барель, а ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 87 центів до 68,07 дол за барель.

Спот-золото, яке вважається безпечним притулком, раніше зросло на 1% до 2 657,35 дол за унцію, а зараз торгується на 0,8% вище.

Фондові ринки Європи торгуються змішано: індекс FTSE 100 виріс на 19 пунктів, або на 0,2%, до 8 327, завдяки акціям гірничодобувних компаній. Німецький Dax та італійський FTSE MiB знизилися на 0,2%, в той час як французький CAC випереджає їх на 0,36%.

Гірничодобувні групи, автовиробники, а також акції компаній LVMH і Richemont, що виробляють предмети розкоші, зросли після появи ознак нових стимулюючих заходів, спрямованих на підтримку економіки Китаю, що сповільнюється. Пекін прийме більш активну фіскальну політику і помірно м'яку монетарну політику в наступному році і посилить "нетрадиційні" антициклічні заходи, повідомляють державні ЗМІ з посиланням на засідання Політбюро.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як падіння режиму президента Сирії Башара Асада створило нову хвилю невизначеності на Близькому Сході.