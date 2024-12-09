Ціни на нафту відреагували на падіння режиму Асада в Сирії

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як падіння режиму президента Сирії Башара Асада створило нову хвилю невизначеності на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 36 центів, або на 0,51%, до $71,48 за барель станом на 07:13 за київським часом. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 38 центів, або на 0,57%, до $67,58 за барель.

Сирійські повстанці оголосили в неділю на державному телебаченні, що вони повалили режим Башара Асада, поклавши кінець 50-річній династії. Ця блискавична наступальна операція викликала побоювання щодо нової хвилі нестабільності в регіоні, який і без того страждає від воєнних конфліктів.

"Ситуація в Сирії додала новий рівень політичної невизначеності на Близькому Сході, що частково підтримує ринок", – сказав Томомічі Акута, старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Однак зниження цін Саудівською Аравією та продовження скорочень видобутку ОПЕК+ минулого тижня підкреслюють слабкий попит з боку Китаю, що може вказувати на пом'якшення ринку до кінця року", – додав він, зазначивши, що інвестори уважно стежать за ранніми ознаками впливу політики обраного президента США Дональда Трампа на енергетику та Близький Схід.

Саудівська Aramco, найбільший у світі експортер сирої нафти, у неділю повідомила, що знижує ціни на січень 2025 року для азійських покупців до найнижчого рівня з початку 2021 року через слабкий попит з боку найбільшого імпортера – Китаю.

У четвер Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, відомі як ОПЕК+, відклали початок збільшення видобутку на три місяці – до квітня, і продовжили повне скасування скорочень видобутку до кінця 2026 року.

ОПЕК+, яка забезпечує близько половини світового видобутку нафти, планувала почати поступове скасування скорочень у жовтні 2024 року. Однак уповільнення глобального попиту, особливо з боку Китаю, та зростання видобутку в інших регіонах змусили її кілька разів відкладати ці плани.

Нагадаємо:

Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.