Хусити практично отримали контроль над протокою Баб-ель-Мандеб – ЗМІ

Єменські хусити отримали контроль над портовим містом Мока, тим самим посиливши свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб — одним із найважливіших морських шляхів у світі.

Про це пише Reuters.

Як повідомили агентству чотири джерела в уряді Ємену, єменські хусити, яких підтримує Іран, захопили контроль над портовим містом Мока і посилили свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб.

Хусити здійснюють атаки на стратегічні острови Ханіш у Червоному морі, повідомили Reuters джерела.

Урядові сили та їхні союзники передислокуються на південь до міста Дхубаб, яке розташоване безпосередньо на березі протоки, навпроти острова Перім.

За їхніми словами, контроль над Дхубабом та островом має ключове значення для контролю над протокою.

"Останніми днями спостерігається ескалація бойових дій між єменськими союзниками Саудівської Аравії в уряді, що користується міжнародною підтримкою, та хуситами, що створило другий театр військових дій у конфлікті з Іраном, який загрожує глобальним поставкам енергоносіїв", – говориться у публікації.

Перемир'я в Ємені, досягнуте за посередництва ООН у 2022 році, значною мірою зупинило багаторічну війну. Але воно не призвело до тривалого врегулювання, а нині є загроза повернення до повномасштабного конфлікту, зазначає агентство.

Баб-ель-Мандеб є південним виходом із Червоного моря, розташованим між Єменом на Аравійському півострові та Джибуті й Еритреєю на африканському узбережжі. Хусити контролюють найбільш густонаселені райони Ємену та значну частину півночі країни.

Це один із найважливіших у світі маршрутів для транспортування сирої нафти та палива з країн Перської затоки до Середземного моря через Суецький канал, говориться у повідомленні.

Блокування цього вузького проходу може зашкодити нафтовидобувним країнам Перської затоки – Саудівській Аравії та іншим. Особливо зважаючи на те, що Іран заблокував Ормузьку протоку — головну морську енергетичну артерію між Азією та Європою.

"Ескалація конфлікту в Ємені відбувається на тлі того, як Іран і США влаштували найбільшу за всю історію війни, що почалася в лютому, хвилю взаємних атак на судна в регіоні Перської затоки", – пише Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що підтримувані Іраном єменські хусити оголосили про розширення війни на Близькому Сході та завдали ударів по чотирьох містах на півдні Саудівської Аравії. Унаслідок масованого обстрілу постраждали понад 70 людей, а на нафтових об'єктах спалахнули пожежі.

Нафта Brent у середу подорожчала до $99,22 за барель — найвищого рівня з липня — через нову ескалацію на Близькому Сході та ризик перебоїв із постачанням.