Ціни на нафту відреагували на звіт про зростання запасів в США

Ціни на нафту не значно змінилися після зростання до тижневого максимуму на попередній сесії, оскільки звіт, що свідчить про нарощування запасів нафти в США, вплинув на настрої.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 20 центів до 76,24 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 30 центів до 71,95 долара.

Більш активний квітневий контракт подорожчав на 21 цент до 72,31 долара. Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 3,34 млн барелів.

Аналітики прогнозують, що за тиждень, що закінчився 14 лютого, запаси нафти в США зросли на 2,2 мільйона барелів. Якщо прогнози будуть правильними, то енергетичні компанії збільшуватимуть запаси нафти в сховищах протягом чотирьох тижнів поспіль, вперше з квітня.

Окремо Росія заявила, що потоки нафти через Каспійський трубопровідний консорціум, основний маршрут для експорту нафти з Казахстану, були скорочені на 30%-40% після атаки українського безпілотника на помпову станцію.

За підрахунками Reuters, скорочення на 30% призведе до втрати 380 000 барелів на добу ринкової пропозиції.

Нагадаємо:

Казахстан домовився про тестове постачання нафти в Угорщину через трубопровід "Дружба", що пролягає через Україну, протягом 2025 року.

Ціни на нафту зросли, продовживши зростання другу сесію після того, як атака безпілотника на нафтопровідну помпову станцію в Росії призвела до скорочення потоків з Казахстану.