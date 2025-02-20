Цены на нефть отреагировали на отчет о росте запасов в США

Цены на нефть не значительно изменились после роста до недельного максимума на предыдущей сессии, поскольку отчет, свидетельствующий о наращивании запасов нефти в США, повлиял на настроения.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов до 76,24 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 30 центов до 71,95 доллара.

Более активный апрельский контракт подорожал на 21 цент до 72,31 доллара. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 3,34 млн баррелей.

Аналитики прогнозируют, что за неделю, закончившуюся 14 февраля, запасы нефти в США выросли на 2,2 миллиона баррелей. Если прогнозы будут правильными, то энергетические компании будут увеличивать запасы нефти в хранилищах в течение четырех недель подряд, впервые с апреля.

Отдельно Россия заявила, что потоки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, основной маршрут для экспорта нефти из Казахстана, были сокращены на 30%-40% после атаки украинского беспилотника на насосную станцию.

По подсчетам Reuters, сокращение на 30% приведет к потере 380 000 баррелей в сутки рыночного предложения.

Напомним:

Казахстан договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба", пролегающий через Украину, в течение 2025 года.

Цены на нефть выросли, продолжив рост вторую сессию после того, как атака беспилотника на нефтепроводную насосную станцию в России привела к сокращению потоков из Казахстана.