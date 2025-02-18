Нафта зростає в ціні після атаки дронів, що викликала перебої постачань з Казахстану

Ціни на нафту зросли, продовживши зростання другу сесію після того, як атака безпілотника на нафтопровідну помпову станцію в Росії призвела до скорочення потоків з Казахстану.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 75,37 дол за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 67 центів з п'ятничного закриття до 71,41 дол за барель.

Удар безпілотника по станції Кропоткінська на півдні Краснодарського краю Росії скоротив постачання з Казахстану на світові ринки західних фірм, включаючи Chevron і Exxon Mobil,

Аналітики зазначають, що у 2025 році ціни на нафту марки Brent в середньому становитимуть 76 доларів за барель, що на 5% нижче за середній показник 2024 року, через надлишкову пропозицію на ринку, мита та торгівельну напруженість.

Нагадаємо:

В ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки і оборони та Сил спецоперацій ЗСУ завітали до двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская".