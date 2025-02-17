Казахстан постачатиме нафту до Угорщини через Україну

Казахстан домовився про тестове постачання нафти в Угорщину через трубопровід "Дружба", що пролягає через Україну, протягом 2025 року.

Про це повідомило Міністерство енергетики Казахстану після зустрічі міністра енергетики Алмасадама Саткалєєва з міністром зовнішньоекономічних зв'язків і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Крім цього, Казахстан і Угорщина обговорили перспективи співпраці в енергетичному секторі, зокрема в нафтогазовій галузі, між компаніями "КазМунайГаз" і MOL Group.

Також було наголошено на важливості ефективного освоєння газоконденсатного родовища Рожківське, в якому беруть участь обидві компанії.

Казахстанська сторона висловила зацікавленість у досвіді угорських партнерів з виробництва сухих градирень для атомних електростанцій, особливо компанії MVM Group.

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Нагадаємо:

Транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба" територією України скоротився на 15% у 2024 році до 11,5 млн тонн.

Найбільше російської нафти торік було транспортовано саме до Угорщини - понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам 2023 року. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%), а до Чехії - 2,7 млн тонн (-35%).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту російської нафти порушуватиме зобов'язання України перед ЄС і може призвести до позовів від її покупців - компаній з Угорщини, Словаччини та Чехії.