Нафта дорожчає після нових підривів суден у Ормузькій протоці

У понеділок, 16 листопада, ціни на нафту трохи піднялися після нових інцидентів із танкерами в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що обсяги перевезень через цей стратегічно важливий водний шлях загалом відновилися до довоєнного рівня, нові інциденти вказали на ризики для постачань із Близького Сходу

Станом на 07:57 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів (0,1%) – до 95,89 долара за барель. Нафта сорту WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 9 центів (0,1%) – до 88,65 долара.

Агентство зазначає, що на початку торгів в Азії обидва еталонні сорти дешевшали, причому ціна на Brent падала на 1%.

На попередній сесії 13 листопада ціни на нафту знизилися, оскільки ринок оцінював ознаки зменшення геополітичних ризиків, пов'язаних із конфліктом між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном – з іншого. Попереднього тижня ціни на ці сорти нафти впали на 16% та 13% відповідно.

У понеділок Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив, що два нафтові танкери підірвалися на мінах в Ормузькій протоці, що спричинило вибухи. Це сталося після того, як у неділю та понеділок унаслідок схожих інцидентів загорілися ще шість танкерів.

"Відновлення експортних потоків від країн ОПЕК+ залишається хитким, а регіональні постачання – дуже вразливими до нових перебоїв", – зазначають аналітики BMI у звіті для клієнтів.

Вони пояснюють, що таким чином, фізичні обмеження на видобуток та експорт, а також коливання премії за геополітичний ризик, продовжуватимуть визначати динаміку цін, доки Вашингтон і Тегеран не досягнуть домовленості".

Високі ставки на морські перевезення також не дають цінам на нафту впасти нижче певного рівня. Ставки залишаються високими через ризики, з якими стикаються танкери під час транспортування сирої нафти через Ормузьку протоку. Крім того, значна кількість суден задіяна в перевалці нафтиу межах цього водного шляху, що скорочує доступний для перевезень флот.

Нагадаємо:

Світовий ринок нафти повернеться до надлишку в четвертому кварталі цього року, заявило в п'ятницю Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), оскільки експорт з Близького Сходу відновлюється швидше, ніж світовий попит на нафту, незважаючи на триваючі напади на судна.