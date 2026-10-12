Новини 12 жовтня: жорстка економія уряду, переможці Нобелівської премії, експорт дизелю з РФ до США

Про що сьогодні говорили?

Про економію уряду. За повідомленням Міністра фінансів Сергія Марченка, на казначейському рахунку 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів.

По експорт дизелю РФ. На думку аналітиків, угода президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи принесе суттєве полегшення споживачам у США чи в інших частинах світу.

Про борг уряду перед бізнесом. Уряд призупинив бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму 18 млрд гривень.

Про Нобелівську премію. Американські вчені Роберт Холл і Майкл Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки за 2026 рік "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації".

Про відключення світла. У вівторок 13 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

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