Російський уряд обговорює запровадження "прокатних посвідчень" для відеоігор та вимоги до розробників і платформ щодо зберігання даних у РФ і встановлення системи оперативно-розшукових заходів.

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на джерела.

Дозволи пропонують запровадити за аналогією з кінопрокатом. Також розробників і розповсюджувачів ігор хочуть зобов'язати реєструвати проєкти в реєстрі організаторів поширення інформації Роскомнагляду.

Цей статус передбачає зберігання даних у Росії та встановлення СОРМ – системи, яка забезпечує спецслужбам доступ до інформації.

Представники індустрії попереджають про додаткові витрати та затримки випуску ігор. Вони пояснюють, що ігри постійно оновлюються, тому перевірка кожної версії може створити черги та збільшити вартість розробки.

Окреме занепокоєння – можливість застосовувати однакові вимоги до російських та іноземних компаній: учасники ринку сумніваються, що закордонні студії погодяться виконувати нові правила.

Пропозиції обговорюють під час доопрацювання законопроєкту, який Держдума планує розглянути в першому читанні цього року.

Нагадаємо:

23 листопада мешканці Москви та Санкт-Петербурга повідомляли про масштабні перебої з мобільним і домашнім інтернетом. За їхніми скаргами, не завжди відкривалися навіть ресурси з "білих списків".