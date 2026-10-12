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"Жорстка економія": уряд не профінансував видатки на 46 мільярдів

Володимир Тунік-Фриз — 12 жовтня, 11:37
Жорстка економія: уряд не профінансував видатки на 46 мільярдів
Засідання Ради

За повідомленням Міністра фінансів Сергія Марченка, на казначейському рахунку 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів.

Про це Марченко розповів під час засідання Верховної Ради.

"Зараз на єдиному казначейському рахунку знаходяться непроведених 46 мільярдів гривень", – сказав Марченко.

З непрофінансованих витрат: ремонт доріг, поточний та капітальний ремонт житла, придбання шкільних автобусів.

Заблоковані також кошти на підготовку до зими.

Нагадаємо:

Після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

фінанси Верховна рада

Верховна рада

"Жорстка економія": уряд не профінансував видатки на 46 мільярдів
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