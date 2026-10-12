Експорт дизелю з Росії, дозволений Трампом, покриє до 4% світового попиту – FT

Дозвіл на російський експорт покриє лише 4% світового попиту на дизель

На думку аналітиків, угода президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи принесе суттєве полегшення споживачам у США чи в інших частинах світу.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Згідно з домовленостями, в обмін на тимчасове послаблення санкцій Росія зобов'язалася негайно продати 300 тис. тонн дизелю, 500 тис. тонн – у листопаді та ще 1 млн тонн – у грудні.

Проте навіть якщо Росія в листопаді експортує 500 тис. тонн дизельного пального, це покриє менше ніж 4 відсотки світового попиту.

Після атак дронів на російські НПЗ у країні почався дефіцит бензину, проте РФ не зазнала значного дефіциту дизелю, оскільки більшість російських автомобілів працюють на бензині.

Дизельне пальне, яке в основному використовується вантажівками та важкою технікою, в країні перебуває в надлишку.

Експорт бензину з Росії заборонений до 31 січня 2027 року, а заборону на експорт дизелю поступово продовжують щомісяця. Зокрема заборона експорту дизелю діє до кінця жовтня, проте, ймовірно, експорт здійснюватиметься попри неї. Аналітики кажуть FT, що введення заборони на експорт дизелю було скоріше превентивним заходом, щоб не допустити дефіцит на тлі сезонного зростання попиту та нових атак на НПЗ.

Сергєй Вакуленко, екскерівник стратегічного відділу "Газпромнефти", а нині науковий співробітник Центру "Карнегі Росія-Євразія" у Берліні, зазначав, що російські НПЗ наразі виробляють приблизно 5,8 млн тонн дизелю на місяць.

З них на експорт, ймовірно, буде доступно від 1,2 до 2 млн тонн на місяць.

Хоча російські обсяги навряд чи матимуть значний вплив на глобальний дефіцит дизельного пального, вони також принесуть обмежену користь військовим зусиллям Росії, зазначає видання.

Якби Росія відвантажувала 3 млн тонн на місяць, експортери за шість місяців заробили б приблизно на 1,2 млрд дол. більше, ніж у разі збереження чинних обмежень.

Згідно з підрахунками, це принесло б лише 100 млн дол. додаткових надходжень до федерального бюджету, з якого фінансується війна.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Володимиром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

11 жовтня він заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на негайне енергетичне перемир'я.

Унаслідок цього в понеділок ціни на нафту впали приблизно на 1,5 дол. на барель.