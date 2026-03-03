Іран вдарив по дата-центрах Amazon на Близькому Сході

Хмарний підрозділ Amazon попередив про тривалі перебої в роботі своїх сервісів після того, як упродовж останніх днів удари дронів пошкодили три його дата-центри на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Amazon Web Services уперше заявила, що дрони "безпосередньо влучили" у два об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах. У Бахрейні удар дрона поблизу іншого об'єкта, за словами компанії, пошкодив інфраструктуру.

"Ми працюємо над відновленням повної доступності сервісів якомога швидше, однак очікуємо, що відновлення буде тривалим, з огляду на характер фізичних пошкоджень", — йдеться в повідомленні компанії. AWS також повідомила, що клієнти стикаються з підвищеним рівнем помилок і погіршеною доступністю сервісів.

Пошкодження та збої демонструють, як війна, що відлунює по всьому Близькому Сходу, розширює свій вплив: вибухи було чути в Ізраїлі, Саудівській Аравії, Катарі та ОАЕ.

Економічні наслідки поширилися й на глобальні енергоринки: ціни на нафту різко зросли, а рух танкерів через Ормузьку протоку майже зупинився через ризики.

За повідомленням AWS на сайті компанії о 4:19 за часом ОАЕ у вівторок, два з трьох регіональних дата-центрів-хабів компанії "залишаються суттєво ураженими". Третя регіональна зона працює нормально, хоча "деякі сервіси зазнали непрямого впливу через залежності від уражених зон", зазначили в компанії.

AWS повідомила, що працює над відновленням уражених об'єктів і рекомендувала клієнтам на Близькому Сході робити резервні копії даних та, за потреби, переносити робочі навантаження до альтернативних регіонів AWS. Компанія має 123 зони дата-центрів у 39 регіонах по всьому світу.

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.