Amazon втратив віце-президента одного з підрозділів

Amazon втрачає віце-президента з пристроїв та члена елітної консультативної групи генерального директора лише через кілька днів після запуску.

Про це повідомляє Reuters.

Лише через кілька днів після проведення щорічної виставки пристроїв та послуг Amazon втрачає віце-президента, який допомагає керувати підрозділом.

Роб Вільямс, віце-президент з програмного забезпечення та послуг для пристроїв і член елітної внутрішньої групи, відомої як S-team, яка консультує генерального директора Енді Джессі, залишив свою посаду і повністю піде з Amazon наприкінці року.

"Роб мав великий вплив на програмне забезпечення та досвід майже всіх продуктів, які ми створили та випустили", — зазначив у меморандумі Панос Панай, старший віцепрезидент з пристроїв та послуг.

Панай також оголосив про об'єднання декількох команд у своєму підрозділі, включаючи переведення команди Alexa Smart Vehicle до більш широкої групи Alexa.

Він зазначив, що зміни набули чинності в четвер, включаючи підвищення Тапаса Роя, який раніше був віцепрезидентом, що курирував продукцію та інженерію Fire TV, на колишню посаду Вільямса.

Згідно з меморандумом, Вільямс залишиться радником Паная та членом S-команди до кінця 2025 року.

Нагадаємо:

Amazon.com заявила в середу, що інвестує понад 1 мільярд доларів у підвищення заробітної плати та зниження витрат на охорону здоров'я для співробітників з виконання замовлень та транспортування в США.