Amazon скорочує 14 тисяч працівників заради прискореного розвитку ШІ

Американський технологічний гігант Amazon заявив про намір скоротити 14 тисяч співробітників, що становить 4% штату, через прагнення збільшити інвестиції у створення ШІ-інфраструктури.

Про це компанія повідомила у себе на вебсайті.

Зазначається, що наразі попит на доставку у компанії нижчий, ніж був в пік Covid-19. Тому Amazon змушена скорочувати персонал, який найняла раніше.

Загальна чисельність працівників компанії становить близько 1,56 млн, з них приблизно 350 тис. – корпоративний персонал. Скорочення зазнало близько 4% офісного штату. Такого масового звільнення не було з 2023 року, коли Amazon усунули 27 тис. людей.

За словами старшої віцепрезидентки з питань досвіду персоналу та технологій Бет Галетті, компанія продовжить скорочення у деяких відділах та найм до 2026 року. Також Галетті додала, що звільнені працівники матимуть можливість за 90 днів знайти нову роботу всередині Amazon. При цьому відділи кадрів будуть розглядати їх у першу чергу.

Компанія сфокусувала свої інвестиції на створенні потужної інфраструктури ШІ та хмарних технологій. Серед ключових проєктів – будівництво кампусу в Північній Кароліні вартістю 10 млрд доларів, що є одним із чотирьох подібних центрів обробки даних у США.

Amazon спрямовує ресурси на хмарний підрозділ AWS для забезпечення конкурентоспроможності з такими лідерами, як Google, Microsoft та OpenAI. Ступінь залежності ринку від AWS чітко проявилася під час нещодавнього збою, який паралізував роботу багатьох платформ, від освітніх (Duolingo) до розважальних (Fortnite, Snapchat).

Низка сервісів в інтернеті перестали працювати, або працюють некоректно в усьому світі.

Amazon.com заявила в середу, що інвестує понад 1 мільярд доларів у підвищення заробітної плати та зниження витрат на охорону здоров'я для співробітників з виконання замовлень та транспортування в США.