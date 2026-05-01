Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Тернопіль частково залишився без світла після ворожої атаки

Альона Кириченко — 1 травня, 15:40
Тернопіль частково залишився без світла після ворожої атаки
Ілюстративне фото
Getty Images

В Тернополі частина споживачів залишилась без електропостачання після ворожої атаки вдень 1 травня.

Про це повідомляє АТ "Тернопільобленерго".

"Унаслідок сьогоднішньої масованої дронової атаки на місто Тернопіль відбулося пошкодження електромереж, що призвело до тимчасового відключення електропостачання у частини споживачів міста", – йдеться в повідомленні.

Оперативно-виїзні бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень і якнайшвидшого відновлення електропостачання для всіх споживачів.

Нагадаємо:

Вдень 1 травня під час повітряної тривоги у Тернополі пролунала серія вибухів через атаку російських дронів. У місті тимчасово зупинили громадський транспорт, частина мікрорайонів залишилася без електроенергії.

електроенергія війна

війна

Тернопіль частково залишився без світла після ворожої атаки
Ворог атакував порти України
Удари України обвалили нафтопереробку РФ до мінімуму з 2009 року

Останні новини