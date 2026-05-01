Тернопіль частково залишився без світла після ворожої атаки

В Тернополі частина споживачів залишилась без електропостачання після ворожої атаки вдень 1 травня.

Про це повідомляє АТ "Тернопільобленерго".

"Унаслідок сьогоднішньої масованої дронової атаки на місто Тернопіль відбулося пошкодження електромереж, що призвело до тимчасового відключення електропостачання у частини споживачів міста", – йдеться в повідомленні.

Оперативно-виїзні бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень і якнайшвидшого відновлення електропостачання для всіх споживачів.

Вдень 1 травня під час повітряної тривоги у Тернополі пролунала серія вибухів через атаку російських дронів. У місті тимчасово зупинили громадський транспорт, частина мікрорайонів залишилася без електроенергії.