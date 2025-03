Вице-президент Visa в Украине: Есть идея сделать нашу сеть базой для работы экосистемы криптовалют

Вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине Татьяна Черная рассказала о разнице между Visa и Mastercard, комиссии interchange, дропах, криптовалютах и работе компании на российском рынке.

Потребители финансовых услуг не задумываются о том, насколько важна исправная работа платежных систем. Однако именно они обеспечивают большую часть расчетов внутри любой экономики. Неудивительно, что выход крупнейших международных игроков Visa и Mastercard с рынка РФ в 2022 году стал едва ли не самой ощутимой финансовой санкцией, которую на себе почувствовало большинство россиян.

Однако с того времени многое изменилось. Солидарность Запада вокруг поддержки Украины пошатнулась, а в России уже обсуждают возвращение на свой рынок компаний-изгнанников. На фоне "активизации экономического сотрудничества" Москвы и Вашингтона такой шаг уже не кажется невозможным.

"Верю в силу и здравый смысл моей компании. Это все будет взвешенно и в рамках правового поля", - говорит ЭП вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине Татьяна Черная, которая возглавила украинское подразделение месяц назад.

Накануне смены регионального менеджера в Украине Visa удалось существенно нарастить свою долю на рынке и почти сравняться с Mastercard. Сейчас доля платежной системы может превышать 50% рынка после решения Monobank перевести всех своих непремиальных клиентов именно на Visa.

Чего это стоило платежной системе? От ответа Черная дипломатично уклоняется, как и от вопроса, ведет ли ее фирма аналогичные переговоры с другими банками: "Пока об этом не написали в газетах, это все конфиденциально".

В своем первом интервью на руководящей должности Черная рассказала о политике платежной системы по работе с Россией, взгляде компании на криптоактивы, мифе о двойной конвертации, борьбе Национального банка с дропами и результатах работы программы "Национальный кэшбэк".

О разнице между Visa и Mastercard

- В чем разница между Visa и Mastercard?

- Стандартные технологии и схожие подходы. Цель Visa - доступность, безопасность, бесшовность операций, дополнительные сервисы для партнеров и держателей карт. Отличия есть на уровне конечного продукта от банка: какие условия на услуги предлагает.

- То есть для потребителя нет никакой разницы, какой картой пользоваться?

- В целом, да. Если уйти в детали, например, в премиальные продукты, то каждая система работает над их наполнением самостоятельно.

- Речь о "золотых" и "платиновых" карточках?

- Да, здесь у каждой системы могут быть свои находки: кто что первым придумал, предложил, имплементировал, так оно и работает.

Также разница есть в более сложных технологиях. Например, токенизация (замена реквизитов банковской карты на уникальный идентификатор, который используется при расчетах с помощью смартфонов и других гаджетов - ЭП).

Одним из наших ключевых направлений является электронная коммерция. Там может появиться дополнительная возможность для пользователя со стороны одной или другой платежной системы. На этот рынок выходят новые игроки, поэтому идет конкуренция за качество и скорость.

Татьяна Черная, Visa: "В Украине, по последним данным НБУ, менее 65% операций с использованием платежных карт - безналичные. Однако мы понимаем, сколько еще операций с наличными вне карт и банков" Назарий Мазилюк

- Как глобально поделен мировой платежный рынок между Visa и Mastercard и кто сейчас лидирует?

- Лидирует Visa. Мы не интересуемся этой статистикой, потому что для всех платежных систем главный конкурент - наличные, а их еще очень много. В Украине, по последним данным НБУ, менее 65% операций с использованием платежных карт - безналичные. Однако мы понимаем, сколько еще операций с наличными вне карт и банков.

- Вы декларируете цель - развитие безналичных расчетов. Несколько лет назад бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предлагал запретить всю наличность. Как вы относитесь к такой идее?

- На всех рынках мы выступаем за открытую рыночность. Рынок лучше сам себя регулирует, когда появляется удобное, безопасное, технологичное решение.

- Потребитель голосует кошельком.

- Кошельком и действиями. Любое регулирование - спорная вещь, потому что его сложно выполнить. Рыночные условия балансируют потребности всех игроков рынка.

О переводе клиентов Monobank на Visa

- По данным НБУ, в 2020 году каждую третью активную карту в стране выпускала Visa, а в декабре 2024 года вы почти сравнялись с Mastercard: 48% против 51,6%. Какая ситуация сейчас, когда на Visa перешли клиенты Monobank?

- Мы также ориентируемся на статистику Нацбанка, вскоре она должна обновиться. Наша доля в течение последних пяти лет растет, в первую очередь благодаря работе украинской команды Visa. У нас появилось больше людей, которые вкладываются в рынок, мы быстрее адаптируем технологии для потребностей рынка, быстрее запускаем.

- Что Visa предложила Monobank, чтобы он перевел клиентов к вам?

- У нас абсолютно равные условия для всех игроков. Monobank, как и любому другому украинскому банку, мы предлагаем комплексный пакет решений, который, с одной стороны, стимулирует их работать, развивать бизнес, а с другой - позволяет постоянно совершенствовать клиентский опыт с помощью наших решений.

Татьяна Черная, Visa: "Количество активных карт за рубежом существенно выросло: более чем вдвое по сравнению с февралем 2022 года. Средний чек варьировался, но незначительно. В разы выросли p2p-переводы. Сейчас этот уровень в три раза выше, чем довоенный. Поток входящих платежей в Украину очень большой" Назарий Мазилюк

- Перед этим вы сказали, что между Visa и Mastercard никакой разницы для конечного потребителя нет. Какие именно решения вы могли предложить банку, чтобы он перевел всех клиентов именно к вам?

- У нас большой фокус на все, что связано с дальнейшей диджитализацией продуктов. Например, по уровню токенизации Украина входит в тройку мировых рынков. Сейчас уже 53% всех транзакций, которые осуществляются face to face, то есть в наземном эквайринге, - это транзакции с использованием токенов.

- То есть с использованием NFC?

- Да, это расчеты с помощью телефона, часов. Также мы сфокусированы на улучшении опыта проведения транзакций в электронной коммерции.

Мы запускаем технологию Visa Click to Pay, которая в комбинации с Visa Passkey будет повторять опыт расчетов в офлайн-эквайринге. Сейчас 10-20% транзакций в е-ком незавершены. Для банка эти технологии - это дополнительные деньги, ведь он начинает зарабатывать на операциях, которые еще вчера были незавершенными.

- Эти технологии внедряются для всех банков?

- Конечно.

- В чем тогда выгода для Monobank?

- Я об этом и говорю, что нет никакого секрета. Все решения доступны абсолютно для всех банков. Любая компания - будь то банк или платежная система - это люди, которые там работают. Кто-то более настойчивый и лучше рассказал, помог вовремя имплементировать решение. Банк решил, что ему комфортно работать именно так.

- Вам как компании это ничего не стоило?

- Дополнительно - ничего.

- Ведете ли вы переговоры с другими банками, которые активно работают в рознице, чтобы они тоже перевели клиентов на Visa?

- Мы работаем со всеми банками. Понятно, что мы заинтересованы, чтобы больше наших услуг становились любимым сервисом наших банков-клиентов и потребителей. Работа идет с двух сторон: и со стороны Visa, и со стороны банков. Мы приносим на рынок решения, презентуем их. Принятие решения - на стороне банка и, опять же, насколько быстро отработает команда банка, насколько она заинтересована.

- И все же: проводите ли вы переговоры с другими банками, чтобы они перевели всех своих клиентов на Visa?

- Вы сами понимаете: пока об этом не написали в газетах, это все конфиденциально.

О двойной конвертации и дропперах

- В отличие от Mastercard, Visa - это американская компания...

- Mastercard - это также американская компания.

- Но если в Евросоюзе рассчитываться гривневой картой Visa, то происходит двойная конвертация: сначала - из гривны в доллар, а потом - из доллара в евро. Для карт Mastercard такого нет.

- Это еще один миф и, видимо, именно из него родился "посыл", что Mastercard - это европейская компания. Чтобы понять, как работает обмен валют, надо погрузиться в то, что мы называем settlement. То есть все зависит от того, как банк, который выпустил карту, настроил эти процессы внутри себя.

На самом деле нет никакой двойной конвертации. Она может сработать, если торговец предложит вам рассчитаться валютой, отличной от вашей карты.

- То есть если в еврозоне рассчитываться картой в евро, то двойной конвертации не будет?

- Ее не будет в любом случае. Если у вас гривневая карта Visa, вы приехали в любую страну еврозоны, у вас будет конвертация гривна-евро по карте Visa.

- Тогда откуда пошла эта легенда о двойной конвертации?

- Ей так много лет, что я не знаю. Сколько работают платежные системы на рынке, столько и существует эта история.

- Странно, потому что недавно я прочитал о двойной конвертации на официальном сайте одного из банков...

- Значит, в этом банке все так настроено. Условно, у него нет валюты расчетов евро и он их проводит через доллар, поэтому там двойная конвертация.

- В Украине большинство банков имеют двойную конвертацию?

- Большинство клиентов Visa работают с тремя основными валютами, в том числе с евро, поэтому двойной конвертации для держателей их карт не будет.

- У вас есть информация о том, сколько украинцев, которые имеют карты вашей платежной системы, находятся за границей?

- Мы видим только количество уникальных карт, которые рассчитываются за границей. Если из Украины выехал человек с пятью картами Visa и рассчитался ими в сети, то мы не понимаем, это пять карт одного человека или пять разных людей.

- Как изменилось количество активных карт за рубежом?

- Существенно выросла: более чем вдвое по сравнению с февралем 2022 года. Средний чек варьировался, но незначительно. В разы выросли p2p-переводы. Сейчас этот уровень в три раза выше, чем довоенный. Поток входящих платежей в Украину очень большой.

- Отслеживаете ли вы объемы p2p-переводов в стране, в частности в контексте распространения дропов? Стало ли больше клиентов после решений НБУ и банков?

- Количество и объемы растут. Однако четкого влияния, что стало больше мелких транзакций или стало больше карт, которые начали такое делать, не заметно. Насколько я помню, когда Нацбанк вводил эти лимиты, то ожидал, что они будут касаться небольшого количества. Мы аномальных колебаний не видим.

- Консультировались ли с вами как с платежной системой при введении этих ограничений?

- Нет, с нами не консультировались. Работа регулятора - защищать экономику и потребителя, поэтому они принимают такие решения, а мы их поддерживаем.

О комиссии interchange и "Национальном кэшбэке"

- По данным НБУ, средняя комиссия interchange в третьем квартале 2024 года составляла 0,67%. Ее то отменяли, то возвращали. Что будет дальше?

- На открытых рынках уровень interchange устанавливается именно платежными системами. Это не доход платежных систем, это межбанковская комиссия. Ее платит банк, который установил терминал торговцу, банку-эмитенту карты.

В Украине в 2021 году подписали меморандум о содействии безналичным операциям и он предусматривал постепенное снижение комиссии с 1,2% до 0,9%. Мы двигались в рамках этого меморандума, но вмешалась большая война.

В начале войны Visa на год полностью отказалась от комиссий, а действие interchange приостанавливалось на два месяца. Затем он вернулся на уровень 0,9%, а осенью 2023 года был снижен до 0,7% на период действия военного положения. Согласно меморандуму, если завтра наступит мир, то interchange должен вернуться к 0,9%.

- Есть ли у вас стратегическое видение, что эту комиссию надо снижать? Насколько я знаю, в странах ЕС interchange составляет 0,2-0,3%.

- У нас нет такого видения, потому что как участник меморандума мы работаем в рамках меморандума. Interchange - важная комиссия для банков. Они реинвестируют эти деньги в технологии, в системы лояльности, например, в кэшбэки.

- Interchange - это межбанковская комиссия, а на чем зарабатываете вы?

- Участники платежной системы - банки - платят определенные комиссии по прайсингу.

- Зависит от договоренностей с банком?

- Это не договоренность, это единый для всех прайсинг.

- Могли бы вы приоткрыть завесу относительно этих комиссий и их размеров?

- Мы не публикуем условия.

Татьяна Черная, Visa: "Visa - традиционно вне политики. Пожалуй, это правильно для компании, которая обеспечила 233 миллиарда транзакций за 2024 год. Все, что касается санкций, санкционных списков, выполняется неукоснительно" Назарий Мазилюк

- Размеры этих комиссий у вас и у Mastercard разные или одинаковые, как interchange для банков?

- Это как прайсинг банков. Он разный или одинаковый? Вроде бы разный, а вроде бы одинаковый.

- Доход платежной системы зависит от ставки interchange?

- Нет, это исключительно доход банков-эмитентов. Visa не зарабатывает на комиссии interchange.

- Насколько нам известно, Visa участвовала в разработке программы "Национальный кэшбэк", которую запускало Минэкономики. Какова была ваша роль?

- Мы присоединились к программе в августе 2024 года как операционный партнер. Мы должны были бы отвечать за внедрение инфраструктурных решений, поскольку мы технологическая компания. Программа же в целом направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование экономики.

- А также безналичных расчетов.

- Безналичных расчетов, а это дополнительный рост налогов.

- То есть вы больше консультировали или помогали разрабатывать решения?

- Это даже не консультационная, а технологическая или даже операционная помощь.

- Вы предоставляли технологию, как построить процесс зачисления кэшбэка?

- Кусочек.

- Как вы оцениваете результативность программы? Возможно, не экономический эффект, а то, как она стимулировала развитие безналичных расчетов.

- Мне трудно делать оценку, потому что у нас нет данных. Инициатор этой программы - Минэкономики. Думаю, именно оно должно оценивать и делать выводы.

- Вы видели влияние этой программы на безналичные расчеты?

- Я не оценивала в динамике. Кажется, что всплеска на десятки процентов там не было и я не уверена, что оно может быть. Эта программа - это просто "кирпичик".

- Чтобы сформировать у людей привычку?

- Да. Когда в 2012 году я начала работать в платежных системах аккаунт-менеджером, у меня в подчинении была группа банков. Помню, что в одном из них доля безналичных операций по картам была 4%.

- Что это за банк?

- Не могу сказать.

- Он сейчас работает?

- Да. Сейчас такого показателя ни в одном украинском банке нет. Это об эволюции, сколько работы сделано, сколько акций мы с этим банком провели.

О возвращении Visa в Россию

- В 2022 году Visa и Mastercard вышли из России. В конце 2024 года СМИ сообщали, что у российских банков заканчиваются сертификаты безопасности от чипов Visa и Mastercard. Этими карточками до сих пор пользуются в России?

- Карточки Visa и Mastercard не работают за пределами России с марта 2022 года.

- Речь идет о карточках, которые выпустили российские банки? Ими нельзя рассчитаться за пределами РФ?

- Да. Ни одна зарубежная карта не работает в России. Могу точно сказать, что через систему Visa эти карты не проходят. Они заблокированы 5 марта 2022 года.

- Каким образом российские банки могут выпускать карты Visa?

- Они не выпускают новые, это старые.

- То есть они как-то взломали карты и теперь работают в обход системы Visa?

- Я не буду использовать такие термины. Я точно знаю, что они не работают в глобальной сети Visa Net.

- Были сообщения, что Visa планирует вернуться на российский рынок.

- Позиция Visa с 2022 года принципиальная и неизменная: мы осудили агрессию, полностью вышли из российского бизнеса. Это решение неизменно и остается неизменным. Visa выполняет абсолютно все санкции, введенные в нашей сфере деятельности, включая те, которые введены непосредственно против России.

- Решение о выходе с российского рынка было продиктовано санкциями или это была собственная инициатива компании?

- В первую очередь, это решение Visa, которое остается действительным.

- Представители США обсуждают возобновление экономического сотрудничества с РФ. Если вдруг так случится, что в рамках договоренностей США снимут санкции с РФ, то при таких условиях Visa вернется на российский рынок?

- Как раз на днях (21 февраля - ЭП) Visa объявляла результаты своей работы в прошлом квартале. CEO компании Райану Макинерни задали этот вопрос. Он сказал too early to tell, то есть слишком рано говорить. Наши планы таковы, как они есть. Принципиальная позиция - не работать со страной-агрессором - неизменна.

- Где та грань, которая будет определять, возвращаться ли компании на российский рынок? Например, прекращение огня - это достаточное основание? Необходимо ли официальное завершение войны и заключение какого-то соглашения?

- Для меня лично это такая же болезненная тема, как для любого украинца. Что касается Visa, то я верю в силу и здравый смысл моей компании. Это все будет взвешенно и в рамках правового поля. Так, как было всегда.

Могу сказать, что сейчас Visa - надежный партнер Украины. Мы поддерживаем много государственных программ, инвестируем в социальные проекты. То есть мы влияем на устойчивость и рост экономики не только своим основным бизнесом.

- Учитывая, что Visa - американская компания, насколько политика США влияет на ее решение работать или не работать в России?

- Один из комментариев Райана был о том, что Visa - традиционно вне политики. Видимо, это правильно для компании, которая обеспечила 233 миллиарда транзакций за 2024 год. Все, что касается санкций, санкционных списков, выполняется неукоснительно.

- Если США введут санкции против Украины или дадут политический сигнал, что надо экономически надавить на Киев, насколько быстро Visa свернет деятельность в Украине? Вы прорабатываете эти варианты?

- Если это произойдет, то мы с вами встретимся и поделимся теми новостями, которые у нас будут по состоянию на этот момент.

О новых технологиях и криптовалюте

- Для большинства людей Visa и Mastercard - это, прежде всего, карты. Однако вы сами говорите, что большинство транзакций токенизированы и происходят через телефоны, часы и другие гаджеты. В чем здесь роль Visa?

- Мы - провайдер технологии. Наша задача - нести на рынок лучшие решения. Когда-то это была карта, сейчас - это токенизированная транзакция. У нас есть решения и для потребителей, и для предпринимателей.

- Например, Visa Tap to Phone?

- Так, эта функция превращает смартфон в полноценный платежный терминал, что позволяет бизнесу принимать платежи без дополнительного оборудования и затрат.

- Над какими новыми технологическими решениями работаете?

- В фокусе - распространение технологии Visa Tap to Phone. Среди технологических новинок - решение Click to Pay для торговли в интернете. Оно позволяет создать такой же кошелек для карт, которыми можно рассчитываться в интернете.

У нас есть технология Tap to Add Card. Она позволяет загрузить карту в виртуальный кошелек, просто приложив ее к смартфону. То есть не надо вручную вводить реквизиты. Tap to Add Card уже ввели Приватбанк, "Универсал банк" и Международный инвестиционный банк (МИБ).

- Как вы реагируете на необходимость работы в условиях отсутствия света и связи? Разрабатывает ли Visa какие-то офлайн-решения?

- Каждый банк может установить такие настройки, чтобы даже при отсутствии связи часть сумм проходила. Мы это дополняем системами безопасности от мошенничества. Когда банк не может проверить онлайн, есть ли у клиента деньги, то работают системы безопасности, которые предоставляем мы.

- В мире приобретают популярность мошеннические схемы с использованием социальной инженерии, когда жертву заставляют добровольно согласиться заплатить деньги. Может ли платежная система им противостоять?

- За последние пять лет Visa инвестировала более 11 миллиардов долларов в технологии, в том числе в искусственный интеллект. Он классно работает там, где много данных.

Сейчас у нас работают более 200 моделей на базе искусственного интеллекта, 60 из них - в режиме реального времени. Прежде всего - именно для защиты от фрода. Сейчас мы работаем с НБУ и банками, адаптируем технологию Visa Protect для защиты переводов со счета на счет. Это большой фокус и серьезные инвестиции.

- Планирует ли Visa выходить на рынок криптовалют и как относитесь к нему?

- Криптовалюта - это живой финансовый инструмент. Сама по себе технология цифровых валют очень перспективна, но у Visa строгие глобальные процедуры, комплаенс. Мы всегда работаем в рамках локального регуляционного поля.

Наша глобальная инфраструктура - это почти 15 тысяч финансовых учреждений, 130 миллионов торговых точек. Есть идея и намерение сделать нашу сеть базой для работы экосистемы криптовалют.

- Но все упирается в регуляторные ограничения?

- Да. Если в Украине это запрещено, то мы не будем этого делать.

- Считает ли Visa угрозой развитие цифровых валют центральных банков? Расчет ими не требует посредников - банков или платежных систем.

- Мы смотрим на все, что связано с безналичными расчетами, как на дополнительные возможности. Все, что о прозрачности расчетов и уменьшении наличных, нам кажется классным. С одной стороны, это вызов, а с другой - труд всех игроков платежного рынка, чтобы сделать платежи удобнее, безопаснее, быстрее.

- Вы сотрудничаете с Нацбанком по разработке е-гривны? Недавно регулятор анонсировал открытые тестирования.

- К разработке нас не привлекают. Это технология НБУ, это их стандарты и решения.