Переводы с карты на карту ограничат еще больше. Почему банки это делают

Национальный банк настойчиво попросил, а банки согласились усилить контроль за операциями своих клиентов. Как именно и для чего?

10 декабря крупнейшие украинские банки подпишут меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг" (копия есть в распоряжении ЭП). Документ призван усилить контроль банков за операциями клиентов и установить новые лимиты на сумму переводов, которые можно будет осуществлять в течение одного месяца.

Новые лимиты, о которых договорились банки, будут жестче тех, которые с 1 октября 2024 года ввел Национальный банк, ведь будут распространяться не только на переводы с карты на карту, но и на переводы на банковский счет по реквизитам IBAN.

Кроме этого, в меморандуме говорится о ряде ужесточения требований к физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), высокорисковым клиентам и даже ограничения на количество банковских счетов, которые можно открыть в одном учреждении.

Как изменятся требования к операциям клиентов банков?

Новые ограничения для физических лиц

Меморандум, текст которого есть в распоряжении ЭП, касается обновленных подходов банков по мониторингу операций как физических лиц, так и ФЛП.

Для физических лиц банки-подписанты меморандума планируют ввести обновленные ограничения на денежные переводы. Эти ограничения будут касаться исходящих переводов средств как в пределах Украины, так и за границу, и будут распространяться на все счета клиента, открытые в банке-подписанте меморандума (как в гривне, так и в иностранной валюте).

Они обновят ограничения, которые НБУ ввел с октября 2024 года, когда установил лимит на денежные переводы с карты на карту клиентов в сумме 150 тыс. грн в месяц. Однако, в отличие от них, установленные в меморандуме ограничения будут распространяться не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN.

Новые лимиты, которые согласились ввести банки-подписанты меморандума, не будут универсальными. Они будут зависеть от степени риска клиента и наличия у него подтвержденных источников доходов.

Меморандум не дает определения, кто именно является высокорисковым клиентом. Однако, такие признаки перечислены в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В частности, таковыми признаются клиенты:

которые проживают или зарегистрированы в государствах, не выполняющих международные требования к финансовому мониторингу, оффшорных зонах или странах-агрессорах (Россия и Беларусь), а также связанные со странами-агрессорами;

иностранные финансовые учреждения (кроме финансовых учреждений ЕС и стран-членов FATF);

против которых применены санкции и т. п.

Профильное постановление Национального банка добавляет к рисковым:

клиентов, осуществляющих деятельность в сфере виртуальных активов;

лиц, в отношении которых банк имеет подозрение об осуществлении ими отмывания средств или финансирования терроризма;

клиентов, которых банк подозревает в их принадлежности к компаниям-оболочкам, осуществляющим фиктивную деятельность;

клиентов, которые осуществляют финансовые операции с резидентами стран, нарушающих требования FATF.

К высокорисковым клиентам банки будут применять усиленные требования финансового мониторинга. В случае отсутствия у таких лиц подтвержденных источников дохода банки установят для них лимит на переводы в размере 50 тыс. грн в месяц.

Денежные переводы физических лиц и ФЛП станут предметом более глубокого анализа со стороны банков Елена Владико/Пресс-центр НБУ

Нерисковые клиенты. Для остальных клиентов, не имеющих подтвержденных источников доходов, будут применять другие лимиты на переводы:

с 1 февраля 2025 года - 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года - 100 тыс. грн в месяц.

Страшно, что дата применения первого лимита в ходе подготовки к подписанию меморандума сдвинулась на 1 месяц вперед. В предыдущих его версиях речь шла о том, что ограничения начнут действовать уже с нового года.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке, однако, опять же, будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN.

Размер лимита можно увеличить по заявлению клиента, однако лишь в случае предоставления банку документального подтверждения источников доходов.

Эти лимиты не будут применять к клиентам с подтвержденными источниками доходов, в частности зарплатным клиентам банков, волонтерам и "другим клиентам с подтвержденными доходами". Для этих лиц размер ограничения на переводы установят в размере подтвержденного дохода.

Документальным подтверждением доходов считаются:

справки ОК5 и ОК7 (справки об официальных доходах от Пенсионного фонда, которые можно сформировать в "Дії");



налоговая декларация;



зарплатные ведомости;



подтверждение зачислений средств от государственных органов;



подтвержденные доходы членов семьи клиента банка - налоговые декларации, зарплатные ведомости, зачисления от государственных органов;



подтверждение волонтерской деятельности;



другие документы.

В меморандуме указано, что клиенты банка должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы подтвердить свои доходы.

"Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении деловых отношений или планировании осуществления переводов.

При наличии подтверждения доходов, банки-участники будут устанавливать или отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой состоятельностью таких клиентов, в том числе через контроль сумм поступлений на счета", - говорится в документе.

Еще одна норма меморандума - ограничение на количество счетов для клиентов банков, у которых нет документального подтверждения источников доходов. Количество таких текущих счетов в одной валюте и одном банке не может превышать трех.

Это ограничение не распространяется на депозитные и кредитные счета, а также на счета, открытые в рамках государственных программ (например, "Национальный кэшбэк" или "еВідновлення").

Другой пункт документа касается установления банками автоматизированных круглосуточных антифрод-правил (по предотвращению действий злоумышленников, пытающихся завладеть средствами клиентов) с особым вниманием к работе в ночное время - с 00:00 до 06:00.

Для построения более эффективной системы управления рисками банки подчеркивают необходимость сотрудничества с НБУ и государственными органами. В частности, они просят предоставить доступ к официальной информации о доходе клиента и его судебных делах через портал "Дія". Также банки планируют установить централизованный реестр сомнительных клиентов (дропов).

Ограничения для ФЛП

Меморандум предусматривает введение усиленного финансового мониторинга для вновь созданных (до 6 месяцев) ФЛП на первой группе. Для таких предпринимателей введут углубленное изучение деятельности: банк будет исследовать суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг и продуктов, по которым он обращается в банк, объем его плановых финансовых операций.

Для ФЛП второй и третьей групп изучение клиента будет происходить в соответствии с собственным рискоориентированным подходом банка.

Также банки обязались принимать меры к ФОПам, если обнаружат в их деятельности определенные риски, в частности

резкое увеличение операций от разных контрагентов;



остаток на счете ФЛП составляет "0" на начало и на конец дня;



нетипичное увеличение количества входящих операций от физических лиц на текущем счете ФЛП - в два или более раз, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;



дробление переводов, в частности круглыми суммами, от или на одного контрагента.

Также банки начнут присоединять ФОПов к группам связанных компаний с юридическими лицами с целью "обеспечения надлежащей оценки рисков" при их обслуживании.

В частности, попасть в одну группу с юридическим лицом можно, соответствуя следующим признакам

совместный адрес места нахождения юридического лица и ФЛП;

общее место реализации товаров и услуг (адрес магазина, интернет-сайта);

юридическое лицо и/или ФЛП имеют общих собственников, представителей, бухгалтеров, доверенных лиц и т. п.;

у ФЛП обычно нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, включая деятельность с юридическим лицом;

значительные поступления на счета ФЛП от юридического лица или других субъектов;

оплата юридическим лицом услуг ФЛП, стоимость которых сложно оценить (аренда, маркетинговые, информационные услуги, реклама и т.д.);

предоставление юридическим лицом финансовой помощи ФЛП;

значительный объем финансовых операций по счетам вновь созданного ФЛП;

осуществление ФЛП финансовых операций в течение короткого периода времени (два-три месяца) на общую сумму, достигающую предельного объема дохода в год в соответствии с выбранной группой налогоплательщиков;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами хозяйствования.

Как пояснили ЭП собеседники на банковском рынке, объединение ФОПов в группы с юридическими лицами поможет банкам лучше понимать, когда ФОП используют для дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.

В то же время в меморандуме констатируют, что противодействие уклонению от уплаты налогов и обмен информацией между банками и государственными учреждениями (например, с налоговой) требует более углубленного изучения и разработки соответствующих мер совместно с НБУ и правительством.

Какая цель ограничений

Официальной целью меморандума является желание "усилить финансовый мониторинг в рамках евроинтеграционных стремлений Украины", а также "борьба с теневой экономикой".

Кинцевая цель ограничений - противодействие с так называемым дропам. Это лица, которые добровольно и за вознаграждение предоставляют свои банковские счета злоумышленникам, чтобы те "прогоняли" через них большие объемы средств, уклоняясь от уплаты налогов.

Ранее в Нацбанке оценивали объем операций всех операций дропов в 200 млрд грн в год. В августе регулятор отчитывался, что банки закрыли около 80 тыс. таких счетов клиентов, средний оборот по каждому из них составлял 2,5 млн грн.

Именно борьбой с дропами НБУ объяснял введение предыдущих ограничений на переводы с карты на карту - 150 тыс. грн в месяц. Эти лимиты Нацбанк анонсировал в августе, действовать они начали с 1 октября.

Страшно, что накануне принятия этого решения собеседники ЭП в НБУ и парламенте были уверены, что размер лимита установят на уровне 100 тыс. грн. В частности, исходя из этой суммы и делались основные расчеты влияния решения на систему. То, что лимит в итоге увеличили до 150 тыс. грн источники ЭП на банковском рынке связывают с вмешательством Офиса президента.

По итогам первых нескольких месяцев действия лимитов в Нацбанке увидели перетекание расчетов клиентов с p2p-переводов на переводы по реквизитам IBAN. Их объем вырос на 6,2 млрд грн, в то время как переводы между картами сократились на 5,6 млрд грн, писало накануне издание Forbes.

Ожидалось, что эти ограничения будут временными и продлятся полгода - до апреля 2025 года. Однако банковский меморандум не просто предусматривает, что ограничения на переводы будут длиться дольше, но и предлагает сделать их еще более жесткими уже с середины следующего года.

Принудительно-добровольные ограничения

Меморандум - это документ, который ни к чему не обязывает. В его тексте прямо указано, что он является "декларацией намерений" банков предотвращать использование банковской системы с противоправной целью. Однако вероятно, его действие на себе ощутят большинство украинцев.

Во-первых, подписантами документа стали крупнейшие системные банки. Как стало известно ЭП, среди них "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правэкс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Универсалбанк" (Монобанк) и "Таскомбанк". Эти банки - системно важные, в которых обслуживается наибольшее количество клиентов-физических лиц.

Во-вторых, количество банков-участников меморандума может существенно увеличиться. Несколько банкиров в разговоре с ЭП утверждали, что инициатором подписания документа был Национальный банк. Якобы, регулятор таким образом пытается ужесточить требования к платежным операциям и работе ФОПов, сняв с себя ответственность за это непопулярное решение.

В частности, по словам нескольких собеседников на банковском рынке во время совещаний представители НБУ "настойчиво советовали" им подписать меморандум. В противном случае им намекали на проведение внеплановых проверок, которые закончатся начислением штрафов для покрытия "недоначисленных налогов с ФОПов".

ЭП обратилась в НБУ за комментарием, однако в регуляторе ответили, что вся информация будет предоставлена во время официального подписания меморандума коммерческими банками. Это событие состоится 10 декабря в помещении Национального банка.

Что касается последствий реализации описанного выше меморандума, то большинство опрошенных ЭП финансистов сошлись в том, что значительная часть клиентов банков перейдут на расчеты наличными или криптовалютой, а наибольший удар почувствует малый бизнес. Однако в чем именно он будет выражаться и какие практические потери понесет экономика четко сформулировать не смогли. Пока что.