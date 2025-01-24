"Сейчас даже школьники продают свои банковские карточки". Менеджер "дропов" о схемах, правоохранителях и ограничениях

Весной 2024 года Национальный банк объявил "крестовый поход" против схем с использованием "дропов" или так называемых денежных мулов. Так называют лиц, которые добровольно соглашаются продавать доступ к своим банковским счетам третьим лицам. Последние могут использовать их для сокрытия нелегальных платежей или уклонения от уплаты налогов.

Аномальную активность "дропов" Нацбанк начал замечать осенью 2023 года. По оценкам регулятора, ежемесячно через различные схемы с привлечением "денежных мулов" проходило до 200 млрд грн.

Для борьбы с "дропами" НБУ ввел масштабные ограничения на денежные переводы, которые касаются всех украинцев. В октябре 2024 года он установил лимит на переводы с карточки на карточку в размере 150 тыс. грн в месяц.

Спустя два месяца после этого регулятор "поспособствовал", чтобы банки самостоятельно согласились еще больше ограничить переводы своих клиентов – на сумму более 100 тыс. грн в месяц, а для рисковых клиентов без подтвержденных источников доходов – 50 тыс. грн.

Были ли эти ограничения эффективными? "Если смотреть на то, что произошло после введения лимита 150 тысяч гривень в месяц, то мы от этого не проиграли", – резюмирует Максим, "менеджер" сети, которая занимается перепродажей "дропов".

ЭП длительное время пыталась связаться с организаторами "дроп"-схем. Однако найти их и, что самое главное, поговорить под запись оказалось непростой задачей.

В конце концов разговор с Максимом также проходил в условиях полной анонимности. Парень общался с журналистами через Zoom, используя программу, которая видоизменяет голос. Он был одет в темное худи, капюшон которого прикрывал голову, балаклаву, которая закрывала лицо, и большие темные лыжные очки.

Несмотря на таинственность, герой интервью говорит довольно самоуверенно. Похоже, что его не пугают ни ограничения НБУ, ни потенциальные проблемы с правоохранителями. "Мы те люди, которые всегда находятся в тени", – объясняет он.

Откуда берутся "дропы"? Сколько стоят их услуги? Проходят ли через сети "денежных мулов" российские деньги? И эффективны ли действия Нацбанка по противодействию таким схемам?

О типичных схемах, поиске "дропов" и "клиентов"

— Расскажите о себе: сколько вам лет, из какого вы города, какое у вас образование, чем занимались раньше?

— Зовут меня Максим, я из города Днепр, мне 24 года. Образование неоконченное высшее. В свое время решил бросить университет и заняться другими вещами.

— Кем бы вы стали, если бы не бросили учебу?

— Учился в ДНУ (Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара) на международных отношениях. В какой-то момент понравилось неофициально зарабатывать, поэтому решил бросить учебу. Перспектива работать на кого-то была не интересна, поэтому я занялся своим делом.

— Вы знакомы с другими людьми, которые, как и вы, занимаются "дропами"?

— Да, с некоторыми.

— Какой среднестатистический портрет людей, которые занимаются "дропами"? Образование, место жительства, возраст, социальный статус.

— Таких людей, как я, можно найти в любом городе Украины. Сейчас это не составляет особого труда. За последние три года наша сфера деятельности стала процветать.

— Что такого случилось три года назад, из-за чего ваша сфера деятельности "начала процветать"?

— С полномасштабным вторжением закрутились всякие штуки с Binance (сервис обмена криптовалют – ЭП), с криптобиржами. Это начало активно развиваться в Украине, соответственно, создало спрос на наши услуги.

— Как связаны Binance и криптовалюты с "дроперством"?

— Все упирается в лимиты, которые устанавливают банки. Когда люди понимают, что лимитов собственной карточки не хватает для того, чтобы прогонять деньги, то задумываются о том, где им взять счет, открытый на другого человека, и получить дополнительные лимиты и возможности.

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— Чаще всего вашими услугами пользуются люди, которые хотят вывести деньги за границу?

— Нет. Пользуются для самых разных целей. Это может быть "скам" (мошенничество в интернете). Я и сам когда-то начинал с мелкого "скама".

Кто-то "льет трафик" (так называемый арбитраж или привлечение пользователей на целевую страницу в интернете – ЭП) и им нужно прогонять большие объемы денег. Кто-то просто берет карточки для отмыва денег. Кто-то берет карточки под крипту: серую, белую, черную – не важно.

— Как работает типичная схема и в чем заключается ваша роль?

— На данный момент моя роль организационная. Еще лет пять назад мы сами искали людей, которые хотели продать свою карточку и получить за это определенный процент. Мы были в "плюсе", потому что эти карточки продавали.

Со временем стали развиваться. Поначалу была реклама на старых форумах, в "телеге" (Telegram – ЭП) реклама только-только начиналась. Потом влились в крупные телеграмм-каналы, со временем создали свой. Нашли людей, которые отвечали за разные этапы работы. Есть такие ребята – бегунки, они человека могут дернуть, допустим, на парковке под каким-то торговым центром, на учебе, где угодно.

Сейчас даже школьники этим занимаются. Кто угодно и где угодно может продать свою карточку. Мы в этом ищем возможности.

— Человек продает вам свою карточку. Что дальше происходит?

— Если у человека до этого не было карточки, то берется чистый номер телефона, чистая "трубка". Если нужно, помогаем пройти "дропу" все верификации, идентификации, получение карточек, говорим, какие карточки нужно получить.

После этого готовый комплект идет заказчикам. Клиентам либо даем доступ, либо они привязывают свои номера – в зависимости от того, какая была цена услуги и что именно он хотел получить.

— Сколько "дропов" берет участие в схемах?

— Оптом всегда выгоднее, поэтому у нас бывало такое, что заходила пачка 30 "дропов" и мы ее успешно "толкали". Имели дело с некоторыми серьезными заказчиками, они у нас за раз покупали большое количество карточек. Поэтому приходилось заводить за раз очень много. 30 плюс точно было.

— Имеется в виду 30 карточек или людей?

— Людей. На одного "дропа" можно завести большое количество карточек. Это уже зависит от пожеланий заказчика, какие банки ему нужны.

— Вы находите человека, у которого есть карточки, условно, в пяти банках. Вы берете эти карточки и прогоняете через них деньги?

— Мы ничего не прогоняем. Бегунки находят человека. Допустим, у него уже есть карточка в банке. Это хороший вариант, потому что карточка уже "прогрета": человек покупал продукты, проводил оплаты, тратил деньги.

Это всегда большой плюс, потому что банки смотрят, как человек пользуется карточкой, что это не "в тупую" зашло и вышло много денег. Ведь это чревато блокировками и нам приходится получать дополнительный "геморрой".

Дальше мы объясняем "дропу", что нужно изменить номер телефона, почту и тому подобное. Если это визит в отделение банка, мы его иногда даже сами отвозим. По-разному в разных банках.

Когда мы привязали свои номера телефонов, зашли со своего устройства, подтвердили, что есть карточка, она не заблокирована, мы ее иногда тестируем. Условно 10 гривень зашли и вышли. Дальше карточка готова к передаче клиенту.

В зависимости от того, какие услуги хочет получать клиент, мы их ему предоставляем. Бывает, что просто отдаем ему пароль (приходит как смс в Viber или Telegram). Мы ему даем полное подтверждение, чтобы он зашел, убедился, что кабинет (пользователя карточки – ЭП) у него.

Сейчас отправки "Новой почтой", как раньше, не практикуем, потому что у всех банков есть виртуальные карточки. Все происходит удаленно. "Телега" – наше все, в "телеге" происходит вся коммуникация.

Клиент берет карточку, например, в аренду, и это стоит одних денег. Бывает, что клиент хочет полный контроль. Это дороже.

В дальнейшем мы участвуем, только если у клиента возникают какие-то проблемы, например блокировка, и нужна идентификация. Поэтому мы всегда держим "дропов" на коротком поводке. Вдруг что – можем его дернуть, чтобы он прошел все проверки.

— То есть вы ищете людей, которые готовы стать "дропами", готовите их банковские данные, чтобы сдавать в аренду либо перепродавать?

— Если говорить конкретно обо мне, то сейчас мне подчиняются бегунки, ищущие людей. Я больше занимаюсь организационными вопросами, коммуникацией с клиентом и обрабатываю заказы.

— Схем использования карточек "дропов" вы не делаете?

— Нет. Мы "дроп"-сервис. Были бы мы какой-то "скам"-командой, это был бы другой разговор. Но так как мы занимаемся исключительно карточками, нам не нужна "чернуха".

— У вас есть понимание, для каких целей используются эти карточки?

— Мы не особо лезем в планы и цели клиентов. В общих чертах могу вам сказать, что цели самые разные. Под крипту хорошо берут карточки. Под "скамину" тоже берут довольно активно. В "полномасштабку" многие люди остались без работы, стало больше "дропов", больше желающих купить эти карточки, потом кого-то "заскамить" на деньги и получить на эти карточки. Одно исходит из другого.

— Например, я человек, у которого ваш бегунок хочет купить карточку. Как вы гарантируете, что ее не используют для оформления кредитов или покупки оружия и наркотиков, из-за чего потом меня посадят в тюрьму?

— Вдаваться в подробности не буду, потому что это внутреннее, но в общих чертах обрисую. У нас есть отзывы и от "дропов", и от пользователей. В 99% случаев все остаются довольны.

Когда у "дропов" возникают трудности, мы можем с некоторыми вопросами помочь. Но все в этой схеме должны понимать, что это не как прийти в магазин, купить телефон, а потом его вернуть и все по закону, все красиво. Тут другая сфера и мы объясняем, какие могут быть риски. Люди добровольно это все делают.

О стоимости услуг, "своих людях" в банках и ограничениях НБУ

— Сколько вы платите за одну карточку, а сколько за пять? Влияет ли на стоимость карточки банк?

— Аренда может варьироваться от 800 до 1 200 гривень за неделю. Если клиент хочет полный контроль – номер телефона, почту, свое устройство и отсутствие ограничений по времени использования, то это от 4 тысяч гривень за одну карточку.

По клиентам, которые берут полный контроль, мы больше включаемся в проблему. "Дропы" тоже бывают разные, поэтому мы выбираем более или менее контактных, лояльных, чтобы они всегда был на связи, вдруг возникнут проблемы. Еще цена зависит от того, постоянный клиент или новый.

В зависимости от банка цена особо не отличается. Нам одинаково по сложности открыть карточку в любом банке. Если нужно, мы делаем сразу пять карточек на одного "дропа".

— В Национальном банке и Киберполиции говорят, что карточки "дропов" используются в том числе для торговли наркотиками, перевода денег от Федеральной службы безопасности России. Это соответствует действительности?

— Наверное, да. Было три "дропа", которые продали нам свои карточки, а потом бегунок скидывает в "телеге" новость с пабликов Одессы, как эти три "дропа" валяются мордой в пол. Судя по всему, их карточки под какую-то чернуху продали. Что-то было связано с оружием, наркотиками. Поэтому вполне возможно.

— Когда вы читали эту новость, не испугались, что могут прийти за вами?

— Нет. Какое наказание может понести человек, который продал карточку? Какие к нему вопросы? Этих ребят отпустили. А мы – те люди, которые всегда остаются в тени.

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— Как вас находят клиенты, то есть те, кто покупают карточки?

— Реклама в "телеге", инстаграмме.

— Я нигде не видел рекламы…

— Плохо искали. Можете в гугле или в "инсте" потыкать "дроп"-сервисы и вам "инста" сама будет "дроп"-сервисы пачками насыпать. Мы тоже льем трафик везде, где только можем: фейсбук, "инста".

Основной поток – конечно, "телега". Сейчас даже в тиктоке можно спокойно лить трафик. Люди переходят, интересуются. К тому же, у нас уже "клиентура" набита.

— Не боитесь, что на рекламу откликнутся правоохранители?

— Я вас умоляю.

— Еще не было такого?

— Нет. На "дропов" – да, потому что все оформляется на них. Но того, кто имеет хорошую "проксю" (прокси-сервер – ЭП), простенькие ВПН и знает, как это работает, найти будет крайне сложно.

— Где вы находите столько людей, которые соглашаются продать свои карточки?

— Для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью малоимущих людей становится больше. Плюс посчитайте, сколько ежегодно школьников и студентов достигают возраста, после которого они могут в банках оформить карточки.

— Мы правильно понимаем, что для оформления карточек на "дропа" нужно иметь "своего человека" в банке?

— Есть банки, в отделения которых приходится водить "дропов" прямо за ручку. Это точечные случаи, когда надо, условно, десять "цыган" завести на отделение. Если банк видит, что за руку ведут толпу цыган, то у него появляются вопросы к оборотам на их счетах.

Мы все эти моменты учитываем и в некоторых местах у нас, конечно, есть прикормленные сотрудники, но их немного.

— Банки, в которые водите "дропов" "за ручку", – государственные?

— В том числе. У нас бегунки натасканные.

— "Дропы" – это лица, которые продают свои карточки. Бегунки – это те, кто их находит. Как тогда правильно называть вас?

— Менеджер. Есть еще люди, которые занимаются рекламой, но они скорее где-то сбоку цепочки нашего бизнеса.

— За время работы в этой сфере сколько тысяч карточек прошло через вас?

— Могу сказать, сколько в среднем в месяц, а вы сами арифметику подведете. Три года назад мы за месяц толкали 200-250 карточек. В прошлом месяце было 498.

— Вы нашли "дропов", которые продали вам свои 498 карточек?

— Да.

— То, чем вы занимаетесь, вы называете бизнесом. Если бизнес легальный, то он платит налоги. Если нелегальный – то платит за условную "крышу". Вы, как я понимаю, налоги не платите. Существуют ли люди, которым вы платите, чтобы вас не трогали?

— Нет. Мы ребята тихие. У нас все происходит удаленно, поэтому мы в этом абсолютно не нуждаемся.

— Не могу не спросить о моральной стороне вашей деятельности. Вы не платите налоги и при этом помогаете другим уменьшить их или вовсе вывести деньги. Вы понимаете, что таким образом в условиях войны, мягко говоря, не поддерживаете обороноспособность страны?

— Если нам пишут какие-то конкретные "русаки", то мы им ничего не продадим. Но, опять-таки, мы за анонимность наших клиентов и проверять их тоже не собираемся. Поэтому мы не можем знать, кому продали карточку.

Да, есть вероятность, что мы каким-то нехорошим людям что-то продали, но это уже не наша забота. Мы только предоставляем услуги.

— Какая доходность этого бизнеса для вас?

— В этой схеме чисто от потока я получаю процент, который меньше, чем у "дропа". Я человек, который все в себе аккумулирует, поэтому имею с этой схемы порядка 30%.

— В октябре Национальный банк ввел лимиты на карточные переводы – 150 тысяч гривень в месяц. Как это повлияло на вас?

— Мы сначала не понимали, что это такое. Но у нас, допустим, карточек больше стало продаваться. Оптовики, особенно которые под крипту берут карточки, где обороты большие, стали говорить, что карточки отлетают быстро.

— Отлетают – значит блокируются?

— Да.

— Недавно банки подписали меморандум, в рамках которого лимиты будут снижены до 50 тысяч гривень в месяц. Есть понимание того, какие будут последствия?

— Поживем – увидим. Я не эксперт, чтобы прогнозировать. Но если смотреть на то, что случилось после ограничения в 150 тысяч, то мы от этого не проиграли.

— В странах Европейского Союза есть "дропы"?

— Конечно. Мы на этот рынок еще не зашли, но уже щупаем почву. Это очень прибыльная штука.

Ни для кого не секрет, что много украинцев находятся в странах ЕС. Соответственно, их можно просить оформлять счета.

— Вы когда начинали этим заниматься, то просчитывали риски? Мол, если случится такое-то событие, то это перестанет работать?

— По моему мнению, "дропы" будут жить всегда. Может, что-то придумают и это будет сложнее делать.

— Национальный банк хочет запустить реестр "дропов", чтобы лица, которые были в этой схеме, не могли открыть карточки в других банках. Что вы об этом думаете?

— Да, читал эту новость. То есть "дроп" заканчивается, когда его блокируют. Но вы же не знаете, какое количество "дропов" уходит на "отлежку": иди пока погуляй, а мы тебя дернем, когда будет работа, пускай твоя карточка "остынет".