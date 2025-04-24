Руководитель бизнеса Новинского: "Андрей Ермак, я вас прошу, будьте умным человеком"

В интервью ЭП генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович рассказал о предложениях продать бизнес, недовольстве публикациями Новинского и попытках поговорить с формально вторым человеком в стране.

Если кому-то периодически нужна визуализация выражения "внешность обманчива", ему стоит сохранить это интервью. Это касается и главного героя материала Ивана Герасимовича, который выглядит как профессор Йельского университета, а на самом деле был генерал-майором СБУ. И, собственно, возглавляемой Герасимовичем бизнес-группы Smart Holding, которую создал ключевой партнер Рината Ахметова Вадим Новинский.

Визуальный образ империи Новинского не изменился: в Smart, как и до войны, входят более сотни компаний. Главный офис группы по-прежнему расположен в центре Киева, но реальное положение дел хорошо иллюстрирует задний двор здания: под навесом пылятся арестованные премиальные авто, а в самом здании пусто.

"Чтобы вы просто представляли, в каких условиях мы живем. Наши компании не могут пойти в банк взять кредит, не получают возмещение НДС, не имеют права участвовать в государственных тендерах", - описывает ситуацию Герасимович.

В СБУ он расследовал отравления и убийства. Собственно, почти те же задачи, только в экономической плоскости, стоят перед главой Smart Holding сейчас. Бизнес группы "отравлен" государственными санкциями против Новинского и если в ближайшее время ничего не изменится, недалеко до ее смерти.

В такой ситуации символические ключи от бизнесов Smart, висящие на стене кабинета Герасимовича, скоро могут быть переданы государственному управленцу - АРМА. Впрочем, даже тогда герой интервью не останется без дела. Иначе зачем бы на его столе лежал рекламный буклет болгарского курорта "Инвестируйте в Dinevi Resort"?

О передаче Smart Holding кипрскому адвокату, автоматах и уране

- Вы возглавили "Смарт холдинг" в 2024 году. От кого было это предложение?

- От Андреаса Софоклеуса. Он один из самых известных на Кипре профессиональных адвокатов, которые предоставляют услуги многим украинским компаниям. Откуда он взялся в Smart? Очень простая история. Многие из украинских бизнесменов для защиты своей собственности открывали компании на Кипре и структурировали собственность таким образом, чтобы она была зарегистрирована по английскому праву. Это давало большую защиту.

- Когда Новинский решил передать бизнес в управление Софоклеусу?

- В 2013 году, когда решил идти в депутаты, заниматься политикой. Новинский платил ему за функцию управления бизнесом, кроме одной функции - распоряжения. То есть Софоклеус не мог продать бизнес без Новинского.

Андреас Софоклеус

- До назначения на нынешнюю должность вы десять лет возглавляли службу безопасности Smart. Эту должность вам предлагал Новинский?

- Нет. Новинский пошел в политику в 2013 году. Я пришел в Smart в 2014-м. Мне предложение сделал Игорь Васильевич Дрижчаный, который был советником Новинского. У меня как раз закончился предыдущий пятилетний контракт с компанией Terrafood.

- На момент вашего прихода в Smart эту группу возглавлял Алексей Пертин. После него были Алексей Тимофеев, а позже - Юлия Кирьянова. Почему со сменой руководителя группы не менялся глава службы безопасности, то есть вы?

- Со сменой генеральных директоров костяк команды сохранялся и работал на протяжении многих лет. Например, Кирьянова до назначения генеральным директором была финансовым директором.

- Какой наиболее яркий случай произошел во время вашей работы на должности главы службы безопасности группы?

- Как-то в наш центральный офис приходил с пистолетом Вагоровский (совладелец торговой сети "Амстор" и бывший партнер Новинского Владимир Вагоровский - ЭП). Новинский его крестил, они были партнерами по "Амстору". Пришлось его выставить.

- Нетривиальность задачи была в том, чтобы отобрать пистолет на входе?

- Нет. Он заходит с пистолетом в офис. Новинский увидел, говорит: "Чего ты с пистолетом ко мне пришел, ты нормальный человек?". Вагоровский отвечает: "Такое время, видишь". Новинский говорит: "Так не ходи, вынеси, отдай охраннику". Такая была у нас история с пистолетом. А так к нам и с автоматами приходят.

- До "Смарт холдинга" вы 16 лет работали в СБУ. Чем там занимались?

- Первое дело - убийство Георгия Гонгадзе. Мы работали с Романом Шубиным, это был бывший начальник Главного следственного управления. Он, к сожалению, погиб.

Второе дело - записи голоса Леонида Кучмы, сделанные Николаем Мельниченко. Это было масштабное расследование, было много версий, очень интересно. Я тогда работал в контрразведке и занимался контрразведывательной защитой высших органов власти. Нас, правда, тогда ближе шлагбаума на Банковой не пускали к Мельниченко.

Последним моим делом, по которому я ушел из СБУ, было расследование отравления Виктора Ющенко. Тогда Игорь Дрижчаный был главой СБУ (с сентября 2005 года по декабрь 2006 года - ЭП), Валентин Наливайченко был первым заместителем, он был куратором ДЗНД - департамента защиты национальной государственности.

- Насколько мощно тогда на СБУ влияла ФСБ?

- Если говорить о контрразведке, то отдела, который бы противодействовал России, изучал и устранял угрозы со стороны ФСБ, Службы внешней разведки и ГРУ ГШ, не было.

- Какой самый опасный случай с вами произошел во время работы в СБУ?

- Контрабанда ядерных материалов. У нас было несколько операций подряд с цезием, ураном, ТВЭЛами, так называемыми таблетками, обогащенными ураном.

Иван Герасимович: "Из шести бизнес-направлений у нас есть одно, которое работает в плюс, это газодобывающий бизнес" Дмитрий Рясной, ЭП

- Что это было?

- В 1994-1995 годах были каналы контрабанды. Один шел через Казахстан, второй - из России. Мы задерживали контрабандистов на словацкой границе. Чехи подставили своего агента и мы вытащили на себя этот канал контрабанды.

Сначала мы вытащили людей, которые везли цезий. Его перевозили в контейнере в "Жигулях". Когда мы его вычислили и прибор показал большое излучение, я запомнил, что смотрю на эту хреновину, понимаю, что она плохая для меня, и не знаю, что с ней делать. Надо было контейнер отвести в Институт ядерной физики. А кто будет везти? У нас был полковник Прокопов, уже в возрасте, у него трое детей. Мы говорим: "Господин полковник, у вас уже трое детей, везите". А он добряк был и повез.

Потом еще была аналогичная история с десятью килограммами ТВЭЛов.

- Правда ли, что ваша предшественница Юлия Кирьянова ушла со Smart в 2024 году со словами "я устала бороться"?

- Нет, она "бороться" не сказала. Накануне у нас с ней был долгий разговор. Она сказала, что потратила много сил и решила, что ей надо больше внимания уделить семье. Так она сказала. Из этого я сделал вывод об усталости.

Об убытках, арестах и предложениях продать бизнес

- Что сейчас собой представляет Smart Holding?

- Вся группа - это более ста компаний. Их условно можно разделить на две основные кучки. Первая - это компании, в которых у нас 100% или мажоритарная доля, 50% плюс. Вторая - это компании, у которых у нас миноритарная доля - до 25%.

Понятно, что главный фокус на эти компании, которые в Украине, которые структурированы в шесть бизнесов: газодобыча, недвижимость, компания "Верес", "Наваль парк", судостроение и судоремонт, две верфи - в Херсоне и Николаеве.

- В каком состоянии эти бизнесы?

- В критическом или близком к критическому, точно. Из шести бизнес-направлений у нас есть одно, которое работает в плюс, это газодобывающий бизнес. За 2024 год пять бизнесов показали минус 100 миллионов гривен, газовый - плюс 1,1 миллиарда.

Бизнес "Вереса" имеет системную проблему, которая связана с условиями работы таких компаний в Украине, потому что главное - это сети (ритейл - ЭП). У сетей кабальные условия, отсрочка платежа составляет 120 суток. То есть ты продал, а деньги получил через четыре месяца. Четыре месяца должен где-то брать деньги, чтобы работать.

Судостроение - это наша боль. В Херсоне сейчас полностью все разрушается. Мы только фиксируем убытки и, к сожалению, больше ничего делать не можем.

- Газовый бизнес до сих пор генерирует прибыли?

- Сейчас он ничего не генерирует, потому что остановлен.

- Блокировка газового бизнеса началась не в этом году. Благодаря чему вы продолжали получать от него прибыль?

- Благодаря разблокированию газового бизнеса. У нас были остановленные лицензии.

У нас газовый бизнес представлен компанией Enwell Energy. Это британская компания, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. В ее структуре в Украине есть компания "Регал петролеум корпорейшн (юкрейн) лимитед". Также есть компания Smart Еnergy, у которой есть предприятие "Укргазвыдобуток".

Началась история с лицензиями, которая привела к тому, что часть бизнеса была остановлена, а часть еще работала. Это было связано с путаницей в государственных реестрах, которая была следствием незаконных, как мы теперь знаем, действий Минюста.

Они изменили конечного бенефициарного владельца газовых компаний: упомянутых выше киприотов на Новинского. Если у тебя конечный бенефициар (такой как Новинский) под санкциями, то, согласно законодательным изменениям, тебе останавливают лицензию.

- Сейчас все бизнесы Smart арестованы?

- Есть уголовное производство, которое было по факту передачи активов Новинским в траст. Согласно материалам производства, когда Новинский передал траст Андреасу Софоклеусу, определенные энтузиасты в спецслужбе квалифицировали Софоклеуса как представителя государства-агрессора, Российской Федерации. Однако Софоклеус Россию никогда не представлял, ему навешали этот ярлычок.

Передача активов в траст стала называться "пособничеством государству-агрессору". По материалам дела, господин Новинский передал свои активы представителям России.

- То есть бизнесы арестованы?

- Арестованные корпоративные права. 10 апреля 2023 года после того, как Минюст внес эти незаконные изменения в Единый государственный реестр, вычеркнув оттуда наши трасты, которые реально есть, и вписав туда Новинского, "забетонировали" эту историю.

Арестовали наши деньги в ликвидируемом Сбербанке России. У нас там было 196 миллионов гривен. Деньги нам не возвращают, потому что, как написано в материалах дела, они могут быть использованы на свержение конституционного строя в Украине.

Арестовали всю нашу недвижимость и газ в хранилищах, запретили регистрационные действия. Легитимным с точки зрения внесения в госреестр я стал несколько дней назад. Мы все это время боролись за право отразить в реестре смену директора. Такая глупость.

Иван Герасимович: "Люди хотели купить весь наш газовый бизнес за 50 миллионов евро. Мы спрашиваем у них: "В чем смысл?". Ответ: "Как в чем? У вас не будет проблем и вы хоть 50 миллионов будете иметь. А так у вас вообще ничего не будет" Дмитрий Рясной, ЭП

- Сколько за последние годы Новинский или Софоклеус получали предложений о продаже Smart Holding или какого-то бизнеса группы?

- В 2023 году перед обысками такое предложение получала Юлия Кирьянова. К ней приехал какой-то парень Владислав Колак.

Потом были какие-то посредники, которые предлагали очень странную сделку. Мы ее назвали "неприличное предложение": люди хотели купить весь наш газовый бизнес за 50 миллионов евро. Это при том, что у нас тогда только на счетах было 150 миллионов евро. Мы спрашиваем у них: "В чем смысл?". Ответ: "Как в чем? У вас не будет проблем и вы хоть 50 миллионов будете иметь. А так у вас вообще ничего не будет".

Когда Юлия рассказала мне об этом "неприличном предложении", как она это назвала, я сказал: "Слушай, это херня полная".

- Обычно с такими предложениями приходят представители власти.

- Мы искали, проводили расследование, чтобы найти, куда это выведет, на власть.

- Дошли до дома с химерами (сооружение рядом с Офисом президента) и повернули?

- Немного левее зашли, но дошли. Но явных признаков не было.

- Проблемы усугубились после отказа от этого предложения?

- Конечно. До этого у нас было одно уголовное производство, а после их визита появилось уголовное производство №248. В его рамках были арестованы все наши корпоративные права, вся недвижимость и были приняты все ограничительные меры.

- Если Новинский решит продать бизнес, то как это будет происходить?

- Он не имеет права продать свой бизнес. Как я уже говорил, он отдал все свои активы в безотзывный дискреционный траст. В трасте пять человек, которые управляют всем. Они принимают решения, распоряжаются активами. У Новинского никаких прав нет. Если он сейчас захотел бы это все вернуть обратно, у него такой опции нет. Если люди предлагают Новинскому что-то купить или продать, то это путь в никуда.

- Он скажет трасту: "Я решил продать". Неужели его кто-то проигнорирует?

- Это будет пустым звуком. Задача Софоклеуса - сохранить эти активы, чтобы передать потомкам, которых Новинский прописал в сделке. Я не читал соглашение, потому что в бизнесе есть понятие: знай то, что тебе нужно. Я туда не шел, но я точно знаю, что у Новинского, и мы это изучали несколько раз, нет опции остановить это и завтра сказать: "Софоклеус, спасибо, поруководил - хватит, верни мне все обратно".

Он подписал с ним соглашение по законам Европейского Союза и это соглашение - не бумажка какая-то, а обязательства. Он не может просто так сделать.

- Что должен сделать Новинский, чтобы вернуть право продажи своего бизнеса или, например, передать его своим детям?

- Для этого надо, чтобы те условия, которые они прописали в соглашении, были выполнены. Я не знаю этих условий, я не участвовал в подписании. Это не мой уровень.

- Сколько сейчас стоит газовый бизнес группы?

- Ноль. Если нет лицензии, то какой это бизнес? У тебя нет разрешения на работу. Что такое лицензия? Это разрешение на добычу из недр. Нет разрешения - нет недр.

О недовольстве Новинским, цене Smart Holding и Ермаке

- Правда ли, что Новинский сейчас живет в Хорватии?

- Да, абсолютно.

- Когда его видели или общались с ним?

- На прошлой неделе. Видимо, будет вопрос, о чем общался.

- Чувствуется, что вы генерал СБУ.

- Три класса образования.

- Три высших класса образования (окончил Высшие военные курсы контрразведки в Новосибирске и высшее военно-политическое авиационное училище в Кургане).

- Да, у меня 3,5 высших.

- Расскажите уже, о чем говорили.

- Как-то в начале 2025 года он написал пост с определенной критикой и я ему высказал свои мысли по поводу "правильно или неправильно".

- Недовольство.

- Да, недовольство определенное. У нас был достаточно откровенный разговор. После этого мы долгое время не общались.

- На прошлой неделе он звонит вам или вы ему?

- Нет. Сначала у нас был долгий разрыв, мы не общались, когда я эмоционально высказался и мы поговорили. Я сказал, что надо немножко осторожнее, потому что как только он что-то напишет, то у меня "прилетает": у меня обыски, люди.

Это традиционная история для Smart, потому что главным источником угрозы для бизнеса был основатель, который был в политике, оппозиционный, а потом - в религии. Все, что с ним происходило, отражалось на бизнесе. С этой проблемой мы живем много лет.

Я понимаю так: если у тебя есть вопросы к человеку - разбирайтесь с человеком. Мы как бизнес при чем здесь? На самом деле есть вопросы к нему, а проблемы создаются у нас.

Вадим Новинский Эльдар Сарахман, УП

- Так о чем вы общались на прошлой неделе?

- Когда объявили о подозрении Новинскому и подозрение принесли в нашем деле по компаниям группы, я с ним имел разговор на эту тему.

Я ему сказал: "Смотрите, вам объявляют подозрение, но мне его никто не вручал. Из практики - следующими шагами вас начнут разыскивать. Мой совет: учитывая наши длительные отношения, уважение и так далее, пожалуйста, сделайте правильные шаги. Возьмите правильных адвокатов, обратитесь к следствию, Генеральной прокуратуре, ГБР и объясните им, где вы и что вы. Сделайте все, чтобы ответить на их вопросы".

Я так сделал, потому что мне начало писать письма ГБР: вот вам повестка для Новинского, вручите ее ему. Я им написал, что Новинский не работает в Smart Holding, Новинский не арендует кабинет (ранее он арендовал здесь помещение), Новинский не является нашим сотрудником, не является даже конечным бенефициарным владельцем. Что касается Smart Holding: вот вам решение Верховного Суда, апелляционного и первой инстанции, пожалуйста. По этому поводу у меня было с ним общение, я ему дал свое видение, как, я считаю, правильно.

- Он вас послушал и что говорит?

- Хорошо. Он предоставил материалы в Генпрокуратуру относительно того, где находится.

- Он задавал вам вопросы? Кроме Бога, его еще что-то интересует в жизни?

- Период перед Пасхой - очень ответственный у церковных людей. Они молятся больше, чем обычно, поэтому мой разговор с Новинским был не такой длительный.

- На фоне телефонного разговора был хор?

- Нет, не было. Может, я бы и хотел о чем-то поговорить, но у него были другие планы.

- То есть по бизнесу он не задавал вам никаких вопросов?

- По бизнесу нет вопросов.

- Идеальный владелец.

- Он не владелец, поэтому и нет. Софоклеус звонит мне каждый день. Каждый день. Мне кажется, что мои предшественники были в более выгодной ситуации, чем я. Новинский как собственник точно не влез в "операционку", как это делает Софоклеус. Может, у него такое гипермыслие, что он за все отвечает и должен принимать решения. Я его понимаю, потому что он подписывает все решения на уровне собственника материнских компаний, несет за это ответственность и его люди - тоже.

- Сколько сейчас стоит весь Smart Holding?

- Интересный вопрос. Мы можем пойти от обратного, то, что сделали профессиональные люди. Кажется, последний Forbes писал о 1 или 1,2 миллиарда долларов. Думаю, они ошиблись, где-то на два надо поделить, то есть 450-500 миллионов долларов.

- Сколько будет стоить ваш газовый бизнес, если решатся все проблемы?

- Мы, менеджмент, делали стратегическую сессию, на которой определяли программу до 2030 года. Мы имели программу бурения, программу ремонта скважин. С учетом той ситуации мы оценивали стоимость бизнеса около 300 миллионами долларов.

- То есть газовый бизнес Новинского теоретически продается?

- Теоретически - да, а практически мы в какой ситуации? Мы - инвестиционная компания Smart Holding Cyprus. У нас в портфеле есть компании, бизнесы. Мы их развиваем и мы, соответственно, покупаем и продаем. В этом суть инвестиционной деятельности.

Если за газовый бизнес предложат хорошую цену, то я, конечно, его продам. Что сегодня? К нам приходят, а я не могу ничего продать. Мы упираемся в арест корпоративных прав. Как я могу продать? Никак.

- Каким вы видите выход?

- Выход очень простой: понять разницу между персоналиями и бизнесом. Если люди, которые инициируют определенные решения, в частности в моей родной службе (СБУ - ЭП), будут учитывать интересы украинцев и экономики Украины, видимо, будут другие решения.

Зачем блокировать бизнес, обесценивать его, запрещать добывать газ, когда в стране нет газа, ссылаясь на какие-то придуманные истории о помощи государству-агрессору, и при этом покупать газ в Словакии или Венгрии?

Единственная возможность дойти до нормальной ситуации - это чтобы люди, которые принимают решения в этом государстве на разных уровнях, поняли разницу между персоналиями, бизнесом и людьми, которые здесь работают. У нас было 4,5 тысячи человек несколько лет назад, сейчас 1 587 человек осталось. Это украинцы, которые работают. Мы сократились более чем в два раза. В Запорожье мы в десять раз сократили численность.

- Вы не говорили об этой проблеме с представителями власти?

- Общались, конечно.

- С кем?

- Нашу работу останавливают санкции и вопрос лицензий на добычу газа. Говорили с уполномоченным президента по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.

Иван Герасимович: "Если есть предположение или у кого-то родилось в голове, что мы финансируем какие-то неправильные вещи, - приходите сюда, я открою все счета, пожалуйста, контролируйте нас" Дмитрий Рясной, ЭП

- Выхода на кого-то выше у вас нет?

- Из тех, с кем удалось пообщаться, это самый высокий уровень.

- С Ермаком пытались?

- Писали письма. А как мне с ним пообщаться? Если вы поможете, буду рад с ним пообщаться.

Я выходил на пресс-конференцию с Кирьяновой. Это было публичное обращение к власти: давайте поговорим, не уничтожайте украинский бизнес. Если у вас есть вопросы к Новинскому - пожалуйста, догоняйте его, задавайте вопросы, принимайте решения. За 2,5 года можно было дело направить в суд, получить приговор, обвинительный или оправдательный. Вместо расследования имеем постоянные проблемы с бизнесом.

У меня абсолютно открытая позиция: если есть предположение или у кого-то родилось в голове, что мы финансируем какие-то неправильные вещи, - приходите сюда, я открою все счета, пожалуйста, контролируйте нас. Есть финмониторинг, есть все средства, есть агентура.

- Вы пытались достучаться до Ермака?

- Каждый мой пост в фейсбуке о том, к кому я обращаюсь.

- Я не о фейсбуке, а о том, что бывших генералов СБУ не бывает.

- Использовал ли я с этой целью своих коллег из СБУ?

- Не то, чтобы использовали. Думаю, вы очень влиятельный человек.

- Я не знаю, влиятелен ли я. Я встречаюсь с людьми из бизнеса и не только из бизнеса, они знают о наших проблемах. Некоторые еще удивляются, что мы до сих пор живы. Даже так, откровенно: "О, вы еще живы?". Я говорю: "Да, еще пытаемся как-то дышать".

На одном из форумов, давайте по-честному, советнику премьер-министра (Наталья Бойко - ЭП) мы озвучили просьбу дать нам возможность работать. Был ответ, что это вопрос какого-то там политического высшего уровня.

О закрытии компаний, спасении и обращении к Ермаку

- Группа с начала 2025 года по всем направлениям работает с минусом?

- Кроме одного. Умная энергия.

- Вы же сказали, что сейчас и она убыточна.

- Давайте корректно. Итоги мы подводим за год.

- Мы не за прошлый год спрашиваем.

- Сейчас у них есть определенные средства на счетах.

- Я не о средствах на счетах. Генерирует ли какой-то бизнес группы прибыль?

- Чтобы ответить на ваш вопрос, я должен подвести итоги за квартал. То есть мы считаем: квартал, квартал, квартал, квартал, квартал.

"Ключи" от Smart Holding в кабинете генерального директора Ивана Герасимовича Дмитрий Рясной, ЭП

- У вас же есть предварительное видение первого квартала?

- Предварительное видение: лучше сработали команды "Вереса".

- Я не о лучшем, я о плюсе или минусе.

- Все равно будет минус.

- По всем бизнесам?

- Андреас поставил задачу, я ее трансформировал, когда собирал стратегическую сессию: выйти "в ноль". Если в 2024 году у нас минусы, минусы, минусы, то благодаря оптимизациям, которые мы сделали, рассчитываем на "ноль".

Мы очень сократились, очень много убрали лишнего, очень сократили наши расходы. Знаете, кризис хорош тем, что ты начинаешь видеть то, что плохо лежит, что не нужно и что можно превратить в деньги. Мы подчищаем.

В Запорожье закрывали бизнес, наши девушки продали старую мебель, говорят: "Мы 10 тысяч гривен выручили". Говорю: "Ничего себе, вот это уровень". В других условиях это можно было бы просто выбросить. Это побуждает к другим подходам. Дотяну ли до конца года...

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- В этом и заключался вопрос. Если весь бизнес группы работает в минус, то она потенциально банкрот?

- Каждый месяц - это челлендж, каждый. Особенно следующий. Я нашел определенные оптимизационные пути. Не я, а наша команда.

- Продажа мебели?

- Продажу мебели мы уже до этого сделали. Мы нашли другие варианты. Май и июнь для меня очень критические месяцы. Смотрите, все очень просто.

У тебя есть бизнес, который давал возможность финансово поддерживать на плаву остальные пять бизнесов. Сейчас у этого бизнеса нет прихода. То есть у него на входе ноль. У него есть какой-то там запас, но на входе у него ноль. Более того, я не имею возможности в рамках группы делать определенные мероприятия по финансовой поддержке, чтобы выдержать, потому что есть провалы. Идет лето. У нас будет сезон по определенным бизнесам, где надо много денег, чтобы потом прожить следующий год. И вот эти кассовые разрывы мне надо покрывать.

- На какое время группе хватит денег?

- Есть три сценария. Первый - оптимистический, второй - пессимистический и третий - посередине. Пессимистический сценарий - что это может произойти в мае.

- Что такое "это"?

- Остановка компании и вынужденное увольнение людей.

- Пессимистичный?

- Да, в мае. Второй, оптимистический, что мы до конца 2025 года дотянем и найдем для этого возможности. Мой фокус - на оптимистическом.

Средний сценарий - это между концом года и маем. Чего я бьюсь за возобновление лицензии? Потому что это даст возможность людям сохранить рабочие места, получать зарплату и работать. То есть мне это даст возможность удержать компанию на плаву, избежать того страшного слова, о котором вы говорите: банкротство.

- Если текущая ситуация сохранится, то через полгода Smart Holding банкрот?

- Определенные компании - да. Чтобы вы просто представляли, в каких условиях мы живем. Что такое остановка лицензий, санкции и соответствующие аресты? Наши компании не могут пойти в банк и взять кредит, чтобы протянуть, подпитаться деньгами из банка. Не могут.

Наши компании не получают возмещение НДС, блокируются НДС-накладные. Наши компании не могут участвовать в государственных тендерах, хотя "Верес" кормил наших защитников в 2022 году, очень классная продукция была по их отзывам.

Мы не инвестируем в газовый бизнес. У нас была скважина №119, мы ее закрыли и в результате 400 миллионов кубометров газа остались в земле. Если откроем - там будет вода. Ее надо постоянно откачивать, а мы не можем, потому что скважина должна быть открыта. А по закону, если остановлена лицензия, должен закрыть скважину. Если до конца года не будут разблокированы газовые лицензии, будет завал.

Иван Герасимович: "Андрей Борисович, будьте добры, повернитесь к нам как к бизнесу лицом, повернитесь чем угодно к другим людям, а к нам лицом" Дмитрий Рясной, ЭП

- Что вы называете завалом?

- Закрытие компаний, увольнение людей.

- Если до этого дойдет, то, возможно, группу спасет Новинский? Например, привезет физическую массу денег.

- Во-первых, я не знаю, сколько у него той физической массы. Если достаточно, то я просто не понимаю, каким образом он это может сделать. Скорее, есть сценарий, когда наши трасты подпитывают нас деньгами с Кипра.

- Этот сценарий есть?

- Є.

- И где они эти деньги берут?

- Есть же на счетах. Трасты получили не только активы в управление. Например, у Smart Energy в Нидерландах есть средства на счетах.

- Вы считали убытки группы от войны? Планируете подавать иск к России?

- Мы подали 19 исков в ЕСПЧ. Эти иски мы заявили, а потом, согласно порядку, ты должен задокументировать эти убытки и представить документы в подтверждение. Но как оценить, например, что разрушено в Херсоне? Мы не можем даже зайти посмотреть, в каком состоянии наше предприятие.

- Предварительно оцениваете сотнями миллионов долларов или десятками?

- Десятки миллионов.

- Если бы сейчас напротив вас сидел Андрей Ермак, что бы вы ему сказали?

- Если бы я имел возможность поговорить с Андреем Борисовичем Ермаком, я бы, глядя ему в глаза, сказал: "Андрей Борисович, я вас прошу, будьте мудрым, умным человеком, поймите, повернитесь к нам лицом. Когда вы смотрите на нас, на Smart, пожалуйста, чтобы в вашем воображении были мы, а не Новинский, иначе у нас будет плохая ситуация. Примите решение, дайте соответствующие советы или указания, как оно у вас работает, чтобы мы просто могли работать. С Новинским разберетесь, я в это верю, есть профессиональные люди, пожалуйста. Но сделайте разницу между нами и им, и дайте нам, нашим людям, просто работать и выжить в этой истории. Если вы это сделаете, точно, я думаю, что все будет хорошо. Если нет - будет намного труднее".

- У вас уже речь готова, осталось только встретиться.

- Я готовлюсь к встрече с ним каждый день. Знаете, есть такая интересная книжка "У тебя есть три минуты". У Андрея Борисовича, а тем более у президента, много других вопросов. Но мне это болит больше, и я поэтому пытаюсь хоть как-то достучаться и сказать: будьте добры, повернитесь к нам как к бизнесу лицом, повернитесь чем угодно к другим людям, а к нам лицом.