Фактор Трампа. Может ли президент США повлиять на финансовую поддержку Украины от МВФ?

На фоне охлаждения отношений между Киевом и Вашингтоном Украина может потерять поддержку одного из своих ключевых кредиторов - МВФ. Почему?

США - главный союзник Украины в большой войне. Заокеанская страна не только обеспечивает Силы обороны необходимым оружием и боеприпасами, но и оказывает существенную финансовую помощь. В первый год полномасштабного вторжения россиян именно Штаты стали крупнейшим донором украинского бюджета.

Со временем политическая турбулентность заставила США пересмотреть свою роль в поддержке Украины. За год до президентских выборов объемы бюджетной поддержки начали постепенно уменьшаться. А со сменой руководителя Белого дома отношения между Вашингтоном и Киевом переживают очередной этап похолодания.

Однако резонансные заявления нового президента Дональда Трампа не только убивают нервные клетки украинских топ-чиновников, но и могут стоить миллиардов долларов финансовой поддержки для отечественного бюджета.

И хотя средства американских налогоплательщиков уже не играют такой определяющей роли в финансировании Украины, как в 2022 году, однако в руках у Трампа все еще остаются рычаги финансового давления на украинскую власть. Одним из таких является Международный валютный фонд (МВФ).

"Отличница" военного времени

20 февраля 2025 года в Киеве начала свою работу уже седьмая миссия МВФ в рамках программы сотрудничества, которая началась два года назад. От результатов работы этой миссии зависит, получит ли Украина 917,5 млн долл.

Это уникальная программа. Во-первых, еще никогда до сих пор МВФ не кредитовал страны, находящиеся в состоянии войны. Во-вторых, еще никогда за все 32 года сотрудничества с фондом Украина не продвигалась настолько далеко в выполнении условий программы.

За последние несколько лет наше государство стало "отличницей", исправно выполняющей "домашние задания" МВФ: принимает необходимые законы, реформирует суды, правоохранительные и фискальные органы, а также проводит взвешенную (насколько это возможно в условиях войны) и осторожную политику. По крайней мере, так было до последнего времени.

Читайте также: Историческое решение. Как новая программа МВФ позволит Украине привлечь более 50 миллиардов долларов

Это и неудивительно, ведь МВФ остается одним из крупнейших доноров украинского бюджета, в котором половина расходов финансируется из внешних источников.

По данным Министерства финансов, с начала большой войны МВФ предоставил Украине кредитов почти на 12,5 млрд долл. Больше средств в бюджет поступило только от ЕС и США.

В 2022 году Украина получила от МВФ два транша экстренного финансирования (в рамках программы Rapid Financing Instrument) на 1,4 млрд долл. и 1,3 млрд долл. Впоследствии фонду пришлось изменить свою внутреннюю политику и заключить с украинскими властями долгосрочную кредитную программу сотрудничества (Extended Fund Facility) на 15,6 млрд долл.

Правда, сейчас поступления средств от МВФ больше напоминают рефинансирование, чем привлечение "свежих денег". В 2025-2027 годах Украина будет получать от фонда меньше, чем тратить на погашение предварительно взятых у него кредитов.

Несмотря на это, программа МВФ остается важной, ведь, во-первых, без получения новых траншей Украине пришлось бы тратить гораздо больше средств на погашение старых кредитов фонда.

Во-вторых, на выполнение требований МВФ обращают внимание и другие кредиторы и доноры Украины, в частности Япония, Канада, Норвегия и другие. Также от этого зависит получение 50 млрд долл., которые страны G7 выделить под обеспечение замороженных российских активов. А это та финансовая подушка, которая позволит нашему государству прожить по крайней мере следующие несколько лет.

"Средства, которые нельзя использовать на нужды обороны, нужно растягивать на два года, поскольку перспективы финансирования бюджета в 2026 году далеки от ясности", - отметила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Крупнейший "акционер"

С первых дней войны МВФ поддерживал Украину, несмотря на то, что ее кредитная история была, мягко говоря, не идеальной. Несмотря на сорванные украинской властью предыдущие программы сотрудничества, фонд предоставлял финансирование и даже переписал свои внутренние политики, которые не позволяют предоставлять займы странам без четких макроэкономических прогнозов.

Во многом такая поддержка была возможна благодаря политической воле на самом высоком уровне. Эту волю обеспечивали страны-участницы МВФ, обладающие наибольшими квотами и, соответственно, наибольшим количеством голосов, необходимых для принятия решений.

Размер квоты страны в МВФ зависит от ее позиции в мировой экономике. Самый весомый фактор, который не это влияет - размер ВВП. Кроме этого на квоту влияют открытость экономики, объемы резервов и тому подобное.

Наибольшую квоту в МВФ имеют Соединенные Штаты - 17,4%, что обеспечивает им 16,5% голосов. Еще по около 6% голосов имеют Япония и Китай, а у крупнейшей экономики ЕС - Германии - есть право голоса за 5,3% голосов. РФ, которая также является членом МВФ, имеет право голоса за почти 2,6% голосов, а доля Украины составляет лишь 0,43%.

Поскольку ни одна страна не имеет определяющего большинства в голосах, то она не может единолично заблокировать какое-либо решение. Однако потеряв поддержку крупнейших "акционеров" МВФ, Украине может стать сложнее получать положительные решения фонда о выделении следующих траншей кредита.

Сейчас на страны условного демократического лагеря приходится около 60% голосов в МВФ. Однако эта ситуация может кардинально измениться в случае, если свои голоса перестанут давать США. И такое беспокойство присутствовало еще в конце 2024 года, а последние заявления президента Трампа только подлили масла в огонь.

"Во время предыдущей миссии, когда только стало известно, что Трамп победил, представители МВФ были очень обеспокоены. И я думаю, что это вопрос времени, когда новый министр финансов США начнет задавать вопросы", - говорит один из участников встреч с миссией МВФ.

Теоретически, МВФ - это институт, работа которого не должна зависеть от изменения политического руководства отдельных государств. Однако на практике крупнейшие "акционеры" фонда имеют определяющее влияние на политику организации.

Например, в случае уже упомянутой программы МВФ с Украиной именно западные дипломаты были движущей силой, которая заставила фонд согласиться на выдачу кредита. Как сообщали собеседники ЭП в правительстве, представители США и ЕС фактически "переломили МВФ через колено", чтобы тот пошел на изменение наработанных годами политик.

Сработает ли такое влияние представителей США на МВФ в обратном направлении - чтобы заблокировать финансирование Украины - пока сказать сложно. Однако украинские чиновники, имеющие отношение к переговорам с фондом, уже переживают за стабильность будущего внешнего финансирования. И не только от самого МВФ, но и от других партнеров и от замороженных российских активов.

Будут ли деньги

В 2025 году Украина ожидает получить четыре транша МВФ на общую сумму 2,7 млрд долл. Однако поступление этих средств пока под вопросом не только из-за геополитических факторов, но и из-за уровня подготовки заемщика. Так, к седьмому пересмотру украинская власть не выполнила сразу три маяка фонда.

Во-первых, Украина не создала новый административный суд вместо ликвидированного в 2022 году Окружного административного суда (ОАСК). Этот суд рассматривал споры против органов государственной власти (именно он принял знаменитое решение об отмене национализации "ПриватБанка" в 2019 году).

Согласно меморандуму с МВФ, Украина взяла на себя обязательства создать преемника ОАСК с судьями, которые пройдут надлежащую проверку на профессиональную пригодность и добропорядочность. Эту задачу должны были выполнить до конца января 2025 года, но пока соответствующий законопроект приняли только в первом чтении.

Во-вторых, Рада должна была отменить так называемые "правки Лозового". Если коротко, то речь идет об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, которые установили временное ограничение между датами открытия дела (внесение сведений в ЕРДР) и сообщением о подозрении. В зависимости от тяжести преступления, такие сроки установили на уровне 6, 12 и 18 месяцев. Ранее в законодательстве этого не было.

Фактически эти правки стали лазейкой, которая позволяет прежде всего коррупционным правонарушителям избегать ответственности. Ведь, если правоохранительный орган не успевает вручить уведомление о подозрении за 6-18 месяцев после открытия дела, то уголовное производство автоматически закрывается. При том, что расследование коррупционных преступлений может длиться гораздо дольше, чем установленные законом сроки.

Правки приняла еще Рада предыдущего созыва в 2017 году, однако новый созыв парламента до сих пор не может их отменить. Согласно меморандуму с МВФ, выполнить этот маяк украинская сторона должна была еще до конца октября 2024 года, однако впоследствии дедлайн перенесли на конец декабря. Но и это не помогло депутатам успеть принять соответствующий закон.

Как сообщили ЭП собеседники в парламенте, среди депутатов нет достаточно желающих проголосовать за отмену "правок Лозового". "Многие просто боятся, что после окончания войны их могут "догнать" старые дела", - сообщил глава одного из комитетов Рады.

В-третьих, принятие Кодекса этики работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и проведение независимой проверки членов комиссии на соответствие этому кодексу.

Соответствующее требование появилось в меморандуме с МВФ на фоне скандала, который разгорелся из-за неспособности НКЦБФР вовремя разблокировать активы клиентов "Фридом финанс Украина".

Читайте также: Бездействие или преступный умысел? Как НКЦБФР пренебрегает интересами украинцев в пользу подсанкционного россиянина

Сведений о том, выполнила ли Украина соответствующее требование МВФ в публичном пространстве нет. В начале февраля НКЦБФР, в ответе на запрос ЭП, сообщала, что соответствующий документ там "отправили на согласование экспертам МВФ" (то есть дедлайн о принятии кодекса до конца января был сорван).

Собеседники ЭП в комиссии отмечали, что на момент начала работы миссии МВФ кодекс этики так и не был принят. "Вероятно, это произойдет уже после 24 февраля. Однако маяк не выполнен", - отметил один из них.

Другой собеседник ЭП в парламенте, который уже имел встречу с представителями МВФ, считает, что фонд засчитает Украине этот маяк. Вероятно, как выполненный с опозданием.

Как бы там ни было, но три невыполненных маяка МВФ - достаточное основание для того, чтобы пересмотр программы оказался негативным. А в условиях неопределенности вокруг будущей поддержки США такое состояние подготовки государства только ухудшает его шансы на получение следующих траншей финансирования не только от самого фонда, но и от других партнеров.

Однако собеседники ЭП, которые уже успели встретиться с представителями миссии МВФ, утверждают, что смена администрации Белого дома наоборот может помочь Украине успешно пройти текущий пересмотр программы.

"Представители МВФ сейчас настолько боятся как-то политически подорвать Украину, что они могут "закрыть глаза" на определенные недовыполненные требования", - сказал ЭП один из участников встречи с миссией фонда.

В частности, создание преемника ОАСК, вероятно, станет предварительным условием для выделения транша кредита Советом директоров МВФ, который будет заседать в марте. Еще одним предварительным требованием может стать подписание закона о повышении акцизов на табак, говорит один из депутатов Рады.

Читайте также: Говорили и курили. За ставки акциза на IQOS и сигареты разворачивается лоббистская битва

Самый проблемный момент - отмена "правок Лозового". И здесь, вероятно, миссии МВФ впервые придется "давать заднюю". Чтобы не создать дополнительных проблем Украине при принятии решения на Совете директоров фонда, представители миссии могут либо снова перенести этот маяк, либо даже снять его с повестки дня.

"Конечно, в контексте сотрудничества с международными донорами и получения международного финансирования, это хорошая новость. Однако в контексте проведения реформ - это уже тревожный звоночек", - добавил собеседник ЭП, который участвовал с миссией МВФ.