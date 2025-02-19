Москва ждет возвращения американских компаний в 2025 году

Россия ожидает, что ряд американских компаний возобновит работу на ее рынке уже во втором квартале 2025 года. Об этом заявил глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев после встреч с представителями США.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, возвращение будет сложным, поскольку "многие ниши уже заняты". Однако российская сторона прогнозирует, что часть бизнеса, который покинул страну после начала большой войны в Украине в 2022 году, может возобновить деятельность.

После введения жестких санкций Россия переориентировала экономику, а местные производители заняли место международных компаний. Западные бренды, включая McDonald's и Caterpillar, понесли значительные убытки, продавая активы по сниженным ценам.

Дмитриев провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, советником по нацбезопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Его встречи не были частью официальных переговоров Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По подсчетам, которые показал Дмитриев, американские ИТ и медиакомпании потеряли из-за выхода из России 123 млрд долл, потребительский сектор и здравоохранение - 94 млрд долл, а финансовый сектор - 71 млрд долл.

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