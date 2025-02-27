Они возвращаются? Каковы шансы на восстановление американского бизнеса в РФ

Компании из США отстают от евросоюзовских по темпам выхода из России. Сколько из них уже покинули этот рынок, кто еще работает, а кто может вернуться?

24 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине его администрация обсуждает с Кремлем "крупные сделки по экономическому развитию".

За два дня до этого британское издание Financial Times сообщило, что Владимир Путин приказал своему правительству подготовиться к возвращению западных компаний в Российскую Федерацию. Журналисты отмечают, что это "первый признак готовности РФ приветствовать западные компании" после того, как вторжение россиян в Украину три года назад привело к бегству иностранного бизнеса из страны.

Слухи, что американский бизнес может изменить взгляд на поведение Москвы и возобновить работу в РФ, мало чем обоснованы. Они больше похожи на опасения относительно уступок, на которые администрация Трампа может пойти для сделки с Кремлем.

Если же эти страхи не беспочвенны и американские компании будут возобновлять свою деятельность в государстве-спонсоре терроризма, то кто из них может вернуться туда первым? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вернуться на три года назад.

К 24 февраля 2022 года в России работали почти три сотни компаний, чьи штаб-квартиры располагались в США. По итогам 2021 года от своих предприятий в РФ они получили 64 млрд долл. доходов.

В 2023 году (данные за 2024 год еще отсутствуют) доход американских компаний, которые продолжили работать в России, составил 29 млрд долл. или 46% от довоенного. International Paper, Alphabet, McDonald's, Apple, Ford Motor Company, каждое из представительств которых в РФ ранее производило ежегодно более миллиарда долларов, - лишь несколько примеров из сотен компаний из США, которые были проданы или закрыты.

Однако такое сокращение не выглядит большим достижением на фоне евросоюзовских компаний, которые значительно более быстрыми темпами продавали активы в РФ и сокращали присутствие на рынке страны, начавшей большую войну в Европе. В 2023 году они в среднем получили 38% доходов от довоенного показателя, а компании из Северной Европы только 2-4%.

Посредственные результаты Соединенных Штатов можно легко объяснить. Из трех сотен американских компаний треть продолжает работать в России, свидетельствуют данные проекта Leave Russia Киевской школы экономики (КШЭ).

Остаться нельзя вернуться

"Российская бизнес-среда чрезвычайно сложная, риск экспроприации высок, а российская экономика не совсем процветает", - говорит старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агате Демаре.

По ее словам, компании, которые продолжают делать в РФ бизнес "как обычно", но происходят из "недружественных стран", не полностью контролируют свои доходы и активы. Дело в том, что им запрещено возвращать значительную часть своих доходов на родину.

Большинство из них за это время суммарно даже потеряли доходы, кроме нескольких примеров, таких как производители сладостей Mars или Mondelez.

"До 2022 года окружающая среда была сложной, но деньги можно было заработать. Сейчас риски резко возросли, а денег заработать нельзя", - отмечает старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне и вице-президент КШЭ Элина Рибакова.

Будет хуже, если в Россию вернутся нефтесервисные фирмы и компании из энергетического сектора, технологии которых помогли Кремлю за последние два десятилетия нарастить добычу нефти и газа.

Baker Hughes и Halliburton вышли из России из-за продажи бизнеса местным менеджерам в 2022 году, однако их основной конкурент SLB продолжает работать. Его доход в 2023 году вырос до 912 млн долл. против 888 млн долл. в 2021 году.

Вышли и все крупные энергетические корпорации США, например, ExxonMobil, которой пришлось списать 4 млрд долл. убытков от перспективного проекта "Сахалин-1".

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Во многом их работу в России сделали невозможной многочисленные санкции, наложенные США и странами ЕС на экспорт критических технологий. Однако аналитики не верят, что они скоро вернутся в РФ, даже если США дадут для этого "зеленый свет".

Во-первых, санкции ЕС остаются. Во-вторых, российский экспорт "номер один" - нефть и газ - конкурирует с энергетическим сектором самих Соединенных Штатов. "Российский СПГ на мировом рынке является прямым конкурентом USLNG", - считает газовый аналитик исследовательской фирмы Energy Aspects Джеймс Уодделл.