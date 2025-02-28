"Убой свиней": как онлайн-мошенники зарабатывают миллиарды долларов на криптосках

Новый вид онлайн-мошенничества наносит сотни миллиардов долларов убытков жертвам со всего мира. Схема "забоя свиней" уже привела к банкротству американского банка. Как устроена ее экономика?

С развитием интернет-технологий и искусственного интеллекта развивается и индустрия онлайн-мошенничества: по разным оценкам, глобальный доход "скамеров" по всему миру уже достигает 500 млрд долл. в год. Эта сумма сопоставима с доходами наркоторговцев.

Во время пандемии, когда миллионы людей по всему миру сидели дома, распространенной стала новая мошенническая схема на рынке криптовалют - pig-butchering ("забой свиней").

К жертве ("свинье") втираются в доверие новые "друзья", далее, "откормив" ее, предлагают выгодные инвестиции, а затем начинают опустошать криптосчета. "Свинью забивают", когда все деньги уже выкачаны, а "друзья" исчезают. Казалось бы, что эта схема банальна, однако люди по всему миру теряют из-за нее миллионы долларов.

Как опытного банкира из США "развели" на 50 млн долл. Почему центром "забоя свиней" является Мьянма и Камбоджа? И как не стать жертвой мошенников?

Что такое pig-butchering

Pig-butchering ("забой свиней") - это вид онлайн-мошенничества, связанный, с одной стороны, с инвестициями (чаще всего - в криптовалюты), а с другой - с романтическими отношениями в сети.

Почему схема так называется? По аналогии с тем, как долго выращивают свиней перед забоем, в pig-butchering мошенники долго и тщательно втираются в доверие к жертве - от нескольких недель до нескольких месяцев. Часто такой вид мошенничества направлен против одиноких пожилых людей.

По данным Американского Института мира (USIP), первые случаи такого мошенничества зафиксировали в Китае в 2018 году, а пандемия стимулировала его "взрывной" рост.

Как работает схема? Скамеры инициируют "холодный контакт" с потенциальным клиентом через соцсети, приложения для знакомств или телефонные звонки. Они играют в долгую игру, работая над установлением доверия. Это может выглядеть как дружба или зарождающийся роман.

Мошенники чаще всего имеют фальшивый онлайн-профиль с привлекательной аватаркой (как правило, украденной у кого-то другого или сгенерированной ИИ) и фотографиями, которые свидетельствовали бы о роскошном образе жизни.

Так они маскируются под привлекательных одиноких людей или успешных инвесторов, которым доверяют. Одна из самых распространенных тактик - "распылиться и ждать": разослать тысячи общих текстовых сообщений на огромное количество аккаунтов через соцсети, SMS и приложения для знакомств, ожидая, пока потенциальная жертва "клюнет".

Схема pig-butchering напоминает откармливание свиней перед забоем Колаж: Chainalysis

После того, как пользователь ответил на первое сообщение, мошенник подбирает слова, чтобы завоевать доверие. Общение может длиться в течение недель или месяцев.

Втершись в доверие, скамер "случайно" упоминает о "выгодной инвестиционной возможности", поощряя "начать с малого". Далее заинтересованный клиент переводит средства на контролируемые мошенниками криптосчета.

Клиентам позволяют вернуть незначительные суммы стартовых "инвестиций", чтобы сохранить доверие, но как только скамеры получают большие деньги или же "свинья" разгадывает схему, то они исчезают.

Мошенников хорошо готовят для работы: им раздают подробные инструкции, как обманывать жертв. В частности, книги по основам работы крипторынка и алгоритмы, как предотвратить удаление фальшивых аккаунтов в соцсетях.

Также среди инструкций - подсказки, как "разговорить" жертву на различные темы: футбол, музыка, книги или садоводство. А также - как с помощью, казалось бы, невинных вопросов, определить состояние потенциального клиента.

Кроме этого, скамерам рассказывают, как развивать в приложениях для знакомств романтические отношения с жертвой. "Комплименты, пожелания спокойной ночи, когда жертва ложится спать - эти и другие приемы являются эффективным психологическим оружием", - пишет The Economist.

Тюремщики-мошенники в Юго-Восточной Азии

Часто сами мошенники, которые притворяются друзьями в соцсетях, также являются жертвами, которых эксплуатируют преступные синдикаты. По оценкам ООН, в 2023 году по меньшей мере 220 тысяч человек были вынуждены работать на "скам-центры" в Мьянме и Камбодже.

В общем, людей из более 70 стран продали на мошеннические "фермы" и "парки" в Юго-Восточной Азии. Многие из них - выпускники университетов со знанием иностранных языков из бедных стран, которых заманили в рабство обещанием хорошо оплачиваемой работы в колл-центре.

Таких работников держат на "фермах" в ужасных условиях. "Если ты не находишь жертву, тебя бьют током. Были случаи, когда женщин потом продавали в сексуальное рабство. Чтобы спастись, узники вынуждены просить родственников платить огромные выкупы", - рассказывал угандиец Джалил, которому удалось выбраться из рабства в Мьянме. В ловушку он попал, откликнувшись на фейковое объявление о хорошо оплачиваемой работе в сфере маркетинга.

Такие "парки" процветают прежде всего в беднейших странах Юго-Восточной Азии: Мьянме, где на фоне продолжающейся гражданской войны царит беззаконие, и в коррумпированной Камбодже, где власти платят, чтобы она закрывала на это глаза.

KK Park в Мьянме - один из самых известных мошеннических центров Юго-Восточной Азии, который контролирует китайская мафия Фото: DW

"Парки" и "фермы" защищены высокими заборами с колючей проволокой, камерами наблюдения и вооруженной охраной - все для того, чтобы узники-мошенники не сбежали. В одном таком "парке" могут содержать до тысячи порабощенных мошенников.

Растет количество преступных сетей и за пределами Юго-Восточной Азии: в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. В прошлом году одну из них обнаружили на острове Мэн у берегов Великобритании.

Некоторые мошеннические операции проводятся из отелей: преступники арендуют несколько этажей, ставят металлические ворота и нанимают вооруженную охрану, а владельцы отелей закрывают на это глаза. По данным аналитического центра United States Institute of Peace (USIP), около 500 тысяч человек напрямую работают мошенниками.

В индустрии скамеров нет никаких физических ограничений - нужен только доступ к Интернету, соответственно, барьеры для входа низкие, а прибыли высокие. Это позволяет злоумышленникам привлекать к своим "фермам" власть, особенно в бедных азиатских странах.

"Там нет правоохранительных органов, такие центры, по сути, и являются законом", - пояснил Крис Урбен, который 25 лет проработал в американском Управлении по борьбе с наркотиками.

По словам аналитиков, онлайн-мошенничество стало основой экономики Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. По их подсчетам, эта индустрия в Камбодже приносит более 12,5 млрд долл. в год, что эквивалентно половине официального ВВП страны.

Таким образом, официальная экономика там - строительство и гостиничный бизнес и т.д. - также зависит от мошенничества. "Уровень коррумпированности государственных субъектов в таких странах, как Камбоджа, превышает то, что мы видели в наркогосударствах Латинской Америки 1990-х годов", - признал эксперт по вопросам организованной преступности в Юго-Восточной Азии Джейкоб Симс.

Даже на Филиппинах, относительно стабильном союзнике США, распространены такие "парки". В 2024 году местная полиция выяснила, что мэр небольшого городка Бамбан Алиса Го была причастна к "ферме", даже большей, чем сам город. Оказалось, что Го вовсе не филиппинка, а китаянка, которая выиграла выборы по поддельным документам. В 2019-2024 годах через ее счета прошло около 24,5 млрд песо (42 млн долл).

Ей сначала удалось сбежать с помощью коррумпированных чиновников, но со временем Го нашли в Индонезии и экстрадировали на Филиппины, где выдвинули обвинения в отмывании денег, торговле людьми и коррупции.

Филиппинцы опасаются, что другие местные "шефы мошенничества" будут идти в политику, как и Го. Более того, онлайн-мошенничество там считают угрозой национальной безопасности.

Как из-за "свинобойни" обанкротился банк в США

По оценкам эксперта по китайской организованной преступности Мартина Пурбрика, годовой доход от онлайн-мошенничества по всему миру уже превышает 500 млрд долл. Это ставит его в один ряд с незаконной торговлей наркотиками как один из крупнейших "черных" секторов в мире.

По данным ФБР, убытки от инвестиционных афер в США выросли на 22% в 2023 году до более 12,5 млрд долл.

Через соцсети мошенники втираются в доверие к жертве, чтобы потом направить ее к нужному криптосчету Фото: Chainalysis

"Это гораздо больше, чем убытки от квартирных краж или угона автомобилей. Сумма, скорее всего, серьезно занижена, поскольку многие жертвы просто не подают заявлений в полицию", - говорит бывший прокурор США Эрин Вест.

По ее словам, реальная сумма, которую воруют у американцев каждый год, составляет около 50 млрд долл. Вест считает, что примерно один из 100 американцев ежегодно становится жертвой онлайн-мошенничества.

Едва ли не самой известной жертвой схемы "забоя свиней" считается гендиректор небольшого банка Heartland Tri-State Bank в американском штате Канзас Шан Хейнс, который потерял не только собственные средства, но и 47 млн долл.

Как руководитель Heartland Tri-State Bank и экс-глава Ассоциации банкиров Канзаса, 53-летний Шан Хейнс должен был бы знать все о рисках онлайн-мошенничества. Примерный семьянин и по совместительству пастор местной церкви, он не казался склонным к опрометчивым поступкам. А как опытный инвестор, Хейнс, на первый взгляд, не нуждался в сомнительных схемах быстрого обогащения - он уже заработал много денег, торгуя криптовалютами на азиатских биржах.

Экс-руководитель Heartland Tri-State Bank Шан Хейнс является самой известной жертвой схемы pig-butchering Фото: The Kansas Banker

Однако был один нюанс - банкир имел административные проблемы с репатриацией дивидендов из Азии в США, поэтому нуждался в дополнительных средствах, чтобы разобраться с документами и вернуть свои миллионы домой. Поэтому, когда "инвестиционный советник из Австралии" в соцсетях предложил ему "выгодную инвестиционную возможность", тот согласился.

За почти 6 месяцев Хейнс перевел на мошеннические анонимные криптосчета (которые выглядели как настоящие) не только собственные сбережения и средства, отложенные на оплату обучения дочери в колледже, но и средства своей церкви и 47 млн долл. банка Heartland Tri-State. Однако обещанной прибыли так и не получил.

Для финучреждения убытки оказались фатальными: Heartland Tri-State стал одним из пяти банков, которые обанкротились в Соединенных Штатах в 2023 году.

Однако даже после того, как в дело вмешалось ФБР, предъявив Хейнсу обвинения в хищении, он не сразу смирился с тем, что его обманули "скамеры". В конце концов, банкир признал вину и сейчас отбывает 24-летний срок заключения.

Как выяснили прокуроры, Хейнс стал жертвой схемы "забоя свиней" в конце 2022 года. Он начал "покупать криптовалюту" после общения с "инвестиционным советником" в WhatsApp: мошенник направил его на фальшивую криптобиржу, на которой банкир "отслеживал" свой фейковый баланс.

В мае 2023 года Шан начал переводить средства из Heartland Tri-State Bank на счета, контролируемые мошенниками, стартовав с 5 тыс. долл. Через две недели он сделал еще два перевода уже по 1,5 млн долл.

Со временем суммы росли: Хейнс распорядился, чтобы банк сначала перевел на криптокошелек двумя платежами 6,7 млн долл., а затем - еще 10 млн долл.

Хейнса признали виновным в хищении средств и приговорили к 24 годам тюрьмы Фото: Courtesy Morton County Jail

Под влиянием ложных заявлений Хейнса сотрудники Heartland Tri-State обошли собственную политику в отношении переводов и лимитов, одобряя его транзакции. "Доминирующая роль гендиректора в банке и авторитет в обществе способствовали нежеланию сотрудников Heartland ставить под сомнение или сообщать о вероятных мошеннических действиях ранее", - пояснили прокуроры.

Отмывание денег и диверсификация

Один из способов борьбы с "забоем свиней" - отслеживать движение средств. По данным аналитической компании Chainalysis, которая проследила движение криптовалюты обманутого банкира Хейнса, преступная сеть передала отмывание украденных у него денег на аутсорс через платформу Huione Guarantee.

Huione Guarantee - это китайскоязычная онлайн-платформа, созданная в 2021 году якобы для торговли недвижимостью и автомобилями. На самом деле она обрабатывает сотни миллиардов "черных" долларов в год и принадлежит преступному камбоджийскому конгломерату Huione Group.

После отмывания движение средств становится труднее отследить. Хотя недавние расследования свидетельствуют о том, что эти деньги вокруг нас.

В 2023 году Сингапур начал масштабную борьбу с отмыванием денег: полиция изъяла имущество, золотые слитки, наличные и другие активы на более чем 2 млрд долл. Мошеннические деньги выводятся и за пределы Азии. Прокуратура страны обвинила китайских мошенников в отмывании денег в американских банках.

Те же сети, которые обманывают американцев, таких как банкир Хейнс, диверсифицируют свою деятельность и на другие виды онлайн-преступности - кибератаки с требованиями выкупа и кражу персональных данных.

Мировой рынок онлайн-мошенничества уже сопоставим по годовым доходам с наркоторговлей Getty Images

"Эти синдикаты становятся все более изощренными субъектами киберугроз, они используют вредоносное программное обеспечение для похищения информации. Они часто продают полученную информацию в Интернете другим мошенникам и киберпреступникам.

Такие сети все чаще нанимают людей с навыками анализа данных и программистов", - подчеркнул представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Джон Войцик. Поэтому вполне вероятно, что крах Heartland Tri-State Bank - это не пик "забоя свиней", а только начало.

Как выявить мошенничество

Схему "забоя свиней" можно обнаружить с помощью простых маркеров: как правило, установление контакта начинается со случайных непрошенных пропущенных звонков или сообщений через приложения для знакомств с фальшивыми профилями.

Также "красными флажками" могут быть неожиданный романтический интерес со стороны незнакомцев и запросы на личную информацию.

После вхождения в доверие мошенники предлагают "выгодную" инвестицию - слишком хорошую, чтобы быть правдой. Для нее используется мошеннический веб-сайт или приложение, которое выглядит как настоящее, с прогрессивно растущими минимальными инвестиционными порогами.

Чтобы избежать мошенничества, специалисты советуют проверять профили подозрительных лиц. К тому же, мошенники избегают разглашения номера в Whatsapp и предпочитают приложения, где их номер скрыт, такие как Telegram или Wechat. А также - избегают видеозвонков.

Кроме этого, чтобы защитить себя от онлайн-мошенников, рекомендуют ограничить персональную информацию, которой вы делитесь в Интернете. Еще один ключевой совет - никогда не переводить денег никому, с кем только что познакомились в сети: мошенники могут попросить прислать деньги, чтобы оплатить их поездку к вам.

В Meta советуют добавлять двухфакторную или селфи-идентификацию перед входом в аккаунт, проверять сообщения на наличие орфографических ошибок, а также - тщательно изучить происхождение того, что может показаться "выгодным инвестпредложением".