Торговый представитель Украины о последствиях пошлин Трампа, возможностях украинских экспортеров и переговорах с ЕС

Заместитель министра экономики и торговый представитель Тарас Качка объясняет, почему пошлины США скажутся только на малых производителях и как Украина может ответить Трампу.

"Для меня тарифы - самое красивое слово в словаре. Это мое любимое слово", - говорил перед своим избранием президентом США Дональд Трамп. Вскоре весь мир понял, что именно он вкладывал в эти слова.

2 апреля 2025 года - дата, которую Трамп назвал "Днем освобождения", - стала началом торговой войны крупнейшей экономики мира против остальных стран. США ввели пошлины для товаров из всех стран и территорий, даже для необитаемых островов, на которых живут только пингвины. Украина не стала исключением.

Самая большая статья украинского экспорта в США - металлургическая продукция. Однако самыми болезненными новые американские пошлины станут для малого и среднего бизнеса, говорит торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Для государства это может быть незаметно, но для малой компании потеря рынка на 100 тысяч долларов может быть ощутимым ударом", - отмечает он.

Как новые пошлины США повлияют на украинскую внешнюю торговлю и переговоры с Евросоюзом? Кто от них может выиграть? Какой может быть глобальная цель торговых тарифов Трампа? Об этом Качка рассказал в подкасте "Хроники экономики". Ниже - сокращенная и отредактированная версия разговора.

- Сразу после введения пошлин министр экономики Юлия Свириденко написала, что они будут иметь ограниченное влияние на Украину.

- Мгновенная реакция понятна, потому что сейчас весь мир, все мои коллеги занимаются этим вопросом. Например, наш визит в Швейцарию - им пришлось менять делегацию, потому что на швейцарцев ввели дополнительную пошлину, они все этим сейчас занимаются. Украина же подпала под универсальную пошлину - 10%.

Ни Украина, ни Турция, ни Россия не упомянуты (в перечне стран, на которые наложена дополнительная пошлина - ЭП), но на них также распространяется универсальная пошлина.

- То есть на Россию новые пошлины Трампа таки распространяются?

- Да, просто по логике США на Россию должна была быть (наложена - ЭП) еще дополнительная пошлина - 40%, если не больше, но она не введена.

- Чем мы торговали с США? Что мы туда продавали и как пошлины могут на нас повлиять?

- Соединенные Штаты - это 870 миллионов долларов украинского экспорта в 2024 году, это больше, чем в 2023 году, потому что логистика стала лучше.

41% нашего экспорта в США в прошлом году - это чугун. Чугун - специфический товар: если наши металлургические заводы хорошо работают, то тогда мы меньше экспортируем чугуна, потому что это универсальное (полусырье - ЭП). Возможно, мы будем экспортировать даже больше чугуна, если будет больше производства стали в США из-за тех пошлин на сталь, которые были введены 12 марта.

Тарас Качка: "Мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию, и я думаю, что при первой же возможности будем об этом с администрацией США говорить" ЭП

- Эти пошлины никак не влияют на наши металлургические компании?

- На те коды, на которые распространяется прокламация по стали, которая вступила в силу 12 марта, действуют 25% и не действуют эти 10%. Далее в перечне товаров нашего экспорта - подсолнечное масло. Это тоже не самый большой рынок сбыта, в отличие от Индии или Европейского Союза, но мы продали туда его на 40 миллионов долларов.

С подсолнечным маслом тоже может быть интересная история, потому что под более высокие пошлины попали Индонезия и Малайзия, которые являются поставщиками пальмового масла. Поэтому может быть определенный ребаланс, когда на украинское подсолнечное масло будет даже больший спрос.

Также 16% всего экспорта нашего меда шли в США. В 2024 году мы продали туда меда на более чем 20 миллионов долларов. Спрос на наш мед очень высокий, мы являемся одними из лидеров. Здесь сохранится спрос или будет какое-то перезамещение. Крупнейший поставщик меда в мире - Китай, однако у них пошлины выше, чем для нас.

Далее идут производители "всякого разного". Например, Украина является одним из глобальных лидеров по производству крышечек для бутылочек. Есть такой производитель, очень хорошая компания. Она имеет глобальные контракты по всему миру. В США много экспортировала. Это бизнес, в котором даже один процент увеличения стоимости может разрушить все. И таких примеров много. Для государства это может быть незаметно, но для малой компании потеря рынка на 100 тысяч долларов может быть ударом.

Поэтому Юлия Анатольевна (Свириденко - ЭП) делала акцент на том, что малый и средний бизнес может больше всего пострадать от пошлин. Однако он может и выиграть, потому что малые и средние компании могут быстрее адаптироваться.

- Может ли дополнительная пошлина ухудшить конкурентоспособность украинской металлургической продукции?

- Самый массовый товар, который мы туда поставляли, - чугун. Он подорожает на 10%. Это означает, что либо будет больший спрос на руду, то есть она может появиться в экспорте от нас, либо, поскольку это универсальные 10% на чугун, то на 10% подорожает американская сталь. Возможно, тогда все "скомпенсирует" на конечную продукцию. Самый большой удар для нас - это 25-процентные пошлины на трубы. Здесь, возможно, будет негативный удар, но это предварительная прокламация.

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- Иностранные металлурги потеряют американский рынок или Соединенным Штатам все равно придется импортировать продукцию, потому что они не смогут быстро заменить импорт своей продукцией?

- Сталь - очень чувствительный рынок везде. Надо понимать, что на некоторые товары даже невысокие пошлины могут быть запретительными. Например, когда мы вели переговоры с Турцией, у нас есть товары, которые мы уже не производим в связи с уничтожением промышленности Мариуполя, но пошлины на них были 10%. Нам предлагали снизить до 6%, однако мы посчитали, что даже 6% является достаточно чувствительной пошлиной.

Пока что мы в универсальных условиях, эти пошлины получил весь мир. Поэтому все, что не смогут заместить американские производители, они будут импортировать даже с 25-процентной пошлиной.

Во время первой администрации Трампа мы не смогли договориться о квотировании или освобождении пошлин, как это сделали Бразилия, Южная Корея, Аргентина. В последние три года мы это выровняли через прокламацию президента Байдена.

Интересно, что когда Трамп отменял все освобождения пошлин, даже свои же освобождения первого срока, в отношении Украины было сказано, что прямой экспорт из Украины не представляет угрозы, но использование украинских полуфабрикатов европейскими компаниями, которые тоже без пошлины ехали в США, это как бы угроза, хотя мы с этим не согласны чисто по фактологической оценке. Это позволяет говорить нам об отмене пошлин, поскольку наш экспорт напрямую не угрожает американскому рынку.

То же самое касается 10-процентной пошлины. Мы импортируем из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. На эту продукцию мы имеем низкие пошлины или не имеем их вообще. Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть.

- У Украины отрицательный торговый баланс с США и, как вы сказали, мы не применяем к большинству товаров пошлины. В чем же тогда смысл вводить против нас пошлины?

- Против Украины пошлины не применялись. Они применялись против всего мира. Десять лет назад Украина тоже применяла универсальную пошлину против всех: 10% на аграрную продукцию, 5% на промышленную продукцию. У нас тогда был дефицит платежного баланса и правила ВТО позволяют это делать.

Мы не применяли его против ЕС, США, Китая или даже против России. Это было против всех: от пингвинов до крупнейших торговых партнеров. Здесь аналогичная история.

- Вы также говорили о производителях труб. Для них эти пошлины - это большой удар. Смогут ли они найти альтернативные рынки сбыта?

- Наши производители труб являются глобальным игроком и имеют соответствующие сертификации. То есть если вы для крупнейших покупателей в мире просертифицированы, то можете поставлять товар глобально.

Возможности поставлять глобально есть. Другое дело, что рынок США - это рынок богатый, качественный, динамичный и его терять никому не хочется. Поэтому вопрос не в том, что у нас будет мало возможностей для продажи.

Но в вашем вопросе есть важная составляющая: а что у нас с другими рынками? Нам очень важно, что, несмотря на решение Трампа, Европейский Союз принимает решение о том, что к Украине не будут применяться какие-либо защитные меры или инструменты торговой защиты, дополнительные пошлины.

У нас действует соглашение о свободной торговле с ЕС. Это второй большой важный рынок для нас и нам важно это сохранить.

Просто могла быть история, как в 2017-2018 годах, когда Трамп во время первой каденции ввел пошлины на сталь. Мы не смогли договориться об исключении. ЕС тоже ввел пошлины на сталь на весь мир и мы тоже под них попали.

- Планирует ли Украина отвечать на пошлины США? Ведь даже по логике Трампа, их пошлины не имеют никакого смысла, потому что Украина продает в США меньше продукции, чем покупает оттуда.

- В самой прокламации написано, что если какая-то страна действует в ответ, то почти автоматически могут быть подняты ответные пошлины. Произойдет эскалация.

Я не уверен, что нам тоже нужно это делать. Мы все знаем, насколько у нас деликатный диалог с США по другим трекам. Наш интерес - отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию.

Китай отреагировал, введя ответные пошлины. Очевидно, что в Китае масштабы торговли и проблемы другие. Вся наша торговля за год - это, возможно, даже меньше, чем месяц торговли между Китаем и Соединенными Штатами.

ЕС тоже сейчас думает вводить такие пошлины. Для них это более комплексный вопрос. Это не только вопрос пошлин, это вопрос ребалансировки. В торговле товарами ЕС поставляет больше - более 20% экспорта ЕС идет в США. Если к этой статистике добавить торговлю услугами, то объемы экспорта из ЕС в США и экспорта США в ЕС почти сбалансированы. Если добавить платежи по интеллектуальной собственности, в частности, роялти, то будет плюс у Соединенных Штатов.

Этот поток капиталов в обе стороны имеет настолько огромный масштаб, что ЕС должен тоже довести ситуацию до того, что они должны договариваться, садиться за стол.

В конце концов, политика в первой каденции Трампа заключалась в том, что сначала мы очерчиваем проблематику и садимся договариваться. Они с Китаем говорили, с ЕС говорили. Это были жесткие переговоры.

Сейчас президент Трамп решил просто взять и предъявить всему миру. Будет ли следовать за этим договоренность? С одной стороны, по твитам Трампа мы видим, что да. То есть он рад, что Индия и Вьетнам вышли к нему договариваться.

С другой стороны, глава Минфина США говорил подождать, посмотреть, как на пошлины отреагирует торговля. Поэтому такого четкого месседжа, что "я жду вас всех в Вашингтоне договариваться по торговле", тоже не было.

Сейчас все говорят, что мировая торговля умерла. Но если думать на пять шагов вперед, то этот шаг Трампа может привести к тому, что все опомнятся и скажут: "У нас есть ВТО (Всемирная торговая организация - ЭП), давайте снова соберемся на глобальном уровне и перебалансируем все эти вещи".

В последние три-четыре года многие страны говорят, что нам нужен новый глобальный раунд переговоров в рамках ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле - ЭП) и ВТО. То есть не нравится организация - можем ее переформатировать и выйти на что-то новое.

У всех есть интерес. У Штатов есть интерес не только к пошлинам, но и к статусу развивающихся стран. У тех стран есть интерес, потому что они хотят доступа на рынки Европейского Союза, например. Также пока никак не урегулирована цифровая торговля.

Вполне возможно, что оно этим завершится, а может завершиться глухой экономической депрессией, о чем говорят многие люди.

- Украина ведет переговоры с США по так называемому соглашению о недрах. Может ли вопрос пошлин стать элементом и этих переговоров?

- Не буду спекулировать на эту тему, но очевидно, что у нас на повестке дня все эти вопросы. Мы будем инициировать отмену тарифов.

- Может ли торговая война США повлиять на торговлю Украины с ЕС? В частности - на продление условий беспошлинной торговли для украинских товаров, которые действуют с 2022 года.

- Могут, и в нескольких вариантах. Первый - если эскалация торговой войны между ЕС и США произойдет. Если это перекинется на аграрную продукцию, то, очевидно, усилится голос тех, кто против либерализации торговли с Украиной.

С другой стороны, США - важный поставщик продукции. Есть продукция, которой мы тоже много продаем, например, кукуруза или соя. Возможна ситуация, когда спрос на украинскую продукцию вырастет. Даже самые консервативные круги ЕС будут понимать, что для них важен стратегически дружественный поставщик.

Возможно, увеличится конкуренция со стороны европейских продуктов на украинском рынке, ведь ЕС экспортирует в Украину много готовой продукции: сыры, вина. Они могут стать дешевле, еще больше будут давить на украинскую экономику, потому что не будут продаваться в США.

Однако политически для ЕС важно как можно скорее договориться с нами о продлении свободной торговли. В глазах общества, если мы вернемся к условиям 2022 года, то это означает отмену соглашения о свободной торговле. А на самом деле это возвращение пошлин на 30-40 товаров, часть из них - нишевые и мы особо их не продаем. Но это больно ударит по отдельным компаниям и производителям.

Тарас Качка: "Наших возможностей для выхода на внешние рынки больше, чем мы физически производим товаров" ЭП

- Какие это могут быть товары?

- Наиболее чувствительна кукуруза. ЕС не применяет пошлины на кукурузу, но политическое восприятие даже страшнее реальности. Если во всех газетах напишут, что восстанавливается таможенный режим с ЕС, наши экспортеры будут в панике. Кто-то будет злоупотреблять, начнутся истории о дисконтах для товаров, предназначенных для ЕС.

Однако больше всего это используют российские боты. Такер Карлсон что-то об этом скажет. Мол, ЕС рассказывает, что Украина им ценна, но пошлины вводят. Этого нам нужно избежать. Нам нужно подчеркнуть, что соглашение о свободной торговле сохраняется.

На локальном уровне мы понимаем, что у нас есть суперчувствительные товары, по которым объективно не может быть полной либерализации. Мы об этом говорим с ЕС открыто: что у нас нет требования здесь и сейчас получить полный ноль, как мы получили в 2022 году.

С 2022 года мы поработали в режиме свободной торговли и поняли, что есть три-четыре товара, которые суперчувствительны для их рынка. Поэтому мы стартуем с частичной либерализации, говорим, что готовы договариваться. Этот сигнал слышат в Брюсселе.

- То есть продления соглашения о беспошлинной торговле в нынешнем виде не будет? В условиях нашей торговли будут определенные изменения?

- Когда ее пересмотрят, то, очевидно, мы выйдем на новые параметры. То есть мы стремимся сузить частичную либерализацию - это такой эвфемизм, за которым стоят тарифные квоты, - до узкого круга товаров. Потому что сейчас там есть товары, которые ни мы не производим, ни они не покупают. Тем не менее эта квота там "висит".

А есть товары, которых мы стали продавать больше, например, фрукты и овощи. Это малые и средние предприятия и это надо сохранить.

Есть чувствительные товары, например, сахар. Мы продавали 7 тысяч тонн до войны, в 2023 году продали 500 тысяч тонн. Мы не можем вернуться к квоте 20 тысяч тонн и зажать торговлю, потому что ЕС этот сахар нужен.

Вопрос в том, когда мы это сделаем. Успеем до 5 июня или это займет больше времени. Но в этом году это произойдет, ведь и ЕС, и Украине нужно показать, что свободная торговля имеет шанс, что это правильный вариант развития.

- К чему следует готовиться украинским экспортерам? Им станет сложнее выходить на внешние рынки или легче, потому что они смогут заместить американские товары?

- Наших возможностей для выхода на внешние рынки больше, чем мы физически производим товаров. Сталь - это самый яркий пример. Если у нас производилось стали под 20 миллионов тонн, то сейчас - 6-7 миллионов в зависимости от того, как калькулировать.

Оккупация земель влияет на то, сколько мы можем вырастить зерновой продукции. Для всех нас Чернобаевка в начале большой войны осталась в памяти как место бессмысленного размещения российских войск, но там размещалась крупнейшая фабрика по производству яиц. Поэтому мы не можем никого яйцами "забрасывать", потому что самая большая фабрика разрушена, а построить новую сложно.

Какая бы ни была торговая война, возможностей выхода на внешние рынки больше. Это показал сахар. Здесь интересная история: ЕС ввел ограничения на уровне около 300 тысяч тонн, но в 2024 году мы все равно экспортировали его 749 тысяч тонн, потому что мы пошли в Африку, в которой никогда до этого не были.

Что бы ни писали СМИ, что бы ни говорили лидеры, главное - не бояться. Политики говорят пошлинами и тарифами и здесь достаточно слухов для того, чтобы люди перестали договариваться между собой. Потому что они могут услышать, что введут пошлины, и тогда решают не звонить и не предлагать товар.

Думаю, сейчас период возможностей, который надо использовать. Это требует много риска, но для нас это большой шанс сделать "буст" для использования возможностей по выходу на внешние рынки.

- Не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд.

- Торговля будет существовать всегда. Очевидно, что украинцы умеют торговать и учатся делать это еще лучше. А политики, как бы ни старались, не могут ее просто уничтожить.

В конце концов, интерес всего мира, всех политиков в том, чтобы торговля была, она всем нужна. Поэтому вопрос лишь в том, как этот сюжет будет развиваться.