Бессент: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш" подписанием соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении РФ подписанием соглашения о недрах.

Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business.

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - заявил Бессент.

По его словам, отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству РФ, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".

Напомним:

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина готова подписать соглашение о добыче ископаемых с США. Это может произойти уже в среду, 30 апреля.

Для подписания документа в Вашингтон отправилась первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Как пишет Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам 1 мая 2025 года.