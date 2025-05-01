Россия обстреляла крупную агрофирму в Одесской области: уцелевшего имущества практически нет
В Одесской области из-за ракетных обстрелов было разрушено агропредприятие СФХ "Тиченко" в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).
Согласно сообщению, в результате обстрела полностью разрушен технический парк хозяйства: тракторы, сеялки и уборочная техника.
Значительным разрушениям подверглись складские помещения - уничтожены кровли и бункеры, что сделало склады непригодными для дальнейшего использования.
"Масштаб разрушений колоссальный - уцелевшего имущества практически нет. Все, что мы строили годами, уничтожено в одну ночь", - прокомментировали в агропредприятии.
По предварительным оценкам, общие потери предприятия превышают 60 миллионов гривен.
Агропредприятие обрабатывает 630 гектаров сельскохозяйственных угодий и является одним из ключевых производителей в регионе.
Напомним:
Российские захватчики атаковали дронами поселок Васищево Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории двух гражданских предприятий.