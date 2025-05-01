Россия обстреляла крупную агрофирму в Одесской области: уцелевшего имущества практически нет

В Одесской области из-за ракетных обстрелов было разрушено агропредприятие СФХ "Тиченко" в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).

Согласно сообщению, в результате обстрела полностью разрушен технический парк хозяйства: тракторы, сеялки и уборочная техника.

Значительным разрушениям подверглись складские помещения - уничтожены кровли и бункеры, что сделало склады непригодными для дальнейшего использования.

"Масштаб разрушений колоссальный - уцелевшего имущества практически нет. Все, что мы строили годами, уничтожено в одну ночь", - прокомментировали в агропредприятии.

По предварительным оценкам, общие потери предприятия превышают 60 миллионов гривен.

Агропредприятие обрабатывает 630 гектаров сельскохозяйственных угодий и является одним из ключевых производителей в регионе.

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