Госдолг Украины вырос почти на 104 миллиарда

Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По состоянию на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 123,25 млрд грн, или 171,73 млрд долл США.

В марте 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 103,48 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,64 млрд долл США.

Напомним:

Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

В то же время в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины уменьшится в следующем году до 108,5% с последующей тенденцией к снижению.