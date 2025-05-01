Россияне атаковали предприятия на Харьковщине: сгорело оборудование и машины
ФОТО ДСНС
Российские захватчики атаковали дронами поселок Васищево Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории двух гражданских предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что пожар возник в производственных и складских зданиях.
Горело производственное оборудование, сырье и автомобили. Общая площадь - 900 кв м.
Как говорится в сообщении, предварительно, без жертв и пострадавших.
Напомним:
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали предприятие по производству торгового оборудования в Харькове, люди не пострадали.