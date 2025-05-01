Россияне атаковали предприятия на Харьковщине: сгорело оборудование и машины

Российские захватчики атаковали дронами поселок Васищево Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории двух гражданских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник в производственных и складских зданиях.

Горело производственное оборудование, сырье и автомобили. Общая площадь - 900 кв м.

Как говорится в сообщении, предварительно, без жертв и пострадавших.

Напомним:

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали предприятие по производству торгового оборудования в Харькове, люди не пострадали.