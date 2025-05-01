С 1 мая на всех АЗС Украины должны продавать "спиртовой" бензин

С 1 мая все АЗС в Украине будут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Об этом говорится в материале ЭП.

Есть несколько основных причин, для чего это делать.

Прежде всего, это экология, ведь биоэтанол чище нефтяного топлива, при сгорании он выделяет меньше вредных веществ.

Вторая причина - обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

Отдельной маркировки не будет. Все АЗС обязаны продавать смешанный бензин, поэтому он должен быть везде по умолчанию.

Топливо на заправках может подорожать, но несущественно, особенно если учитывать мировое падение цен на нефть.

Подробнее о том, как это будет происходить на практике и что означает для автомобилистов, читайте в материале ЭП: "Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?".

Ранее ЭП писала, какие еще изменения произойдут в Украине с 1 мая