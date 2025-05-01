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На АЗС сохранили цены на топливо после введения "спиртового" бензина

Виктор Волокита — 1 мая, 14:39
На АЗС сохранили цены на топливо после введения спиртового бензина
Getty Images

Автозаправочные комплексы (АЗК) 1 мая сохранили цену на топливо после введения нормы обязательного добавления 5% биоэтанола к бензину.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ряда сетей, проведенные Энергореформой.

Согласно ему, по состоянию на утро 1 мая цены на бензин А-95 и А-95 премиальный остаются такими, какими были зафиксированы 29 апреля.

Бензин с добавлением 5% биоэтанола в чеках маркируется Е5.

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Напомним:

С 1 мая все АЗС в Украине должны добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Есть несколько основных причин, для чего это делать. Прежде всего, это экология, ведь биоэтанол чище нефтяного топлива, при сгорании он выделяет меньше вредных веществ. Вторая причина - обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

Отдельной маркировки не будет. Все АЗС обязаны продавать смешанный бензин, поэтому он должен быть везде по умолчанию.

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На АЗС сохранили цены на топливо после введения "спиртового" бензина
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