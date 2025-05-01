Заплати налогов больше, чем заработал, а потом сядь в тюрьму: как устроен украинский бизнес на OnlyFans

Государство наказывает за распространение порно, однако хочет получить налоги с его изготовления - порой даже больше, чем полученные доходы.

4 апреля Подволочиский районный суд на Тернопольщине приговорил к трем годам лишения свободы с годичным испытательным сроком мать шестерых несовершеннолетних детей, которая, "реализуя свой преступный умысел", переслала интимное фото знакомому в Viber.

23 апреля Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области приговорил аналогичный срок военнослужащему за то, что он, "нарушая общественную мораль в сфере половых отношений", посылал загруженные накануне порнографические видео нескольким людям на Viber и Telegram.

Ежегодно суды выносят десятки таких приговоров по ст. 301 Уголовного кодекса "Создание и распространение порнографических предметов". Однако среди них почти не найти дел против организованного порнобизнеса с миллионными оборотами. Долгое время государство официально "не замечало" почти промышленного производства порно в Украине. Между тем многочисленные правоохранители и различные посредники зарабатывали коррупционную ренту как с отдельных порномоделей, так и с агентств, которые помогают им создавать незаконный контент.

С недавних пор этой пикантной отраслью заинтересовалась и налоговая. Она взялась за взыскание налогов с украинок и украинцев, которые размещают собственные фото и видео на платформе OnlyFans. В некоторых случаях сумма налога, которую от них требует государство, превышает заработанные доходы. Как это возможно и что на самом деле скрывается за кулисами украинского порнобизнеса?

Как государство узнало о OnlyFans

До 2024 года государство не замечало масштабного производства порноконтента в Украине, которое после 2022 года начало приобретать очертания полноценной отрасли экономики. Казалось, что это устраивало всех. Создатели пикантного контента имели возможность работать, платя фиксированную сумму правоохранителям, чтобы те "не замечали" такой деятельности. Последние получали дополнительный источник коррупционного дохода.

Однако в 2024 году этот статус-кво нарушился. Данными о тысячах украинцев, которые создают и распространяют порноконтент на платформе OnlyFans, заинтересовалась Государственная налоговая служба (ГНС). По ее убеждению, с доходов, полученных от криминальной деятельности (изготовление и распространение порно), следует платить налоги.

ГНС попросила налоговые органы Великобритании предоставить информацию об украинских гражданах - получателях выплат от британской компании Fenix International Ltd., которой принадлежит OnlyFans. Такая неизбирательная форма обмена информацией вызывает вопросы у юристов, с которыми общалась ЭП.

"Одной определенной формы налогового запроса в заключенной конвенции с Британией нет", - говорит управляющий юрист компании Arzinger Денис Ерсой. Однако, добавляет он, такая форма запроса не распространена в межгосударственных налоговых отношениях.

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Модельная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по обменам налоговой информацией советует государствам воздерживаться от рассылки безличных запросов, которые не имеют конкретной определенной цели. Такие запросы называют "фишинговыми экспедициями", добавляет руководитель практики налогов и налогового консалтинга ЮК "Армада" Анастасия Луук. Запрос ГНС был именно таким.

ЭП не удалось узнать, кто в налоговой заинтересовался доходами украинцев на OnlyFans. Собеседники, имеющие отношение к руководству службы в 2024 году, отмечали, что отправка такого запроса весной 2024 года якобы инициирована налоговой Великобритании в рамках совместной проверки компании Fenix International Ltd.

Как бы там ни было, а уже в сентябре 2024 года ГНС начала получать данные об украинских создателях контента на OnlyFans, которые зарабатывали на этой платформе в 2020-2022 годах. Председатель ГНС Руслан Кравченко сообщил, что таких было 5 435 человек, которым принадлежали 7 036 аккаунтов. За три года эти граждане заработали 111 млн долл.

Получив эти данные, налоговая начала рассылать моделям OnlyFans "письма счастья" с требованием оплатить налоговый долг. Впоследствии ГНС провела 759 налоговых проверок (еще 606 проверок продолжаются и 346 запланированы). По итогам завершенных проверок и в судебном порядке порномоделям насчитали 14,7 млн грн налоговых обязательств, из которых оспариваются обязательства по 14,5 млн грн.

Для многих моделей суммы налогового долга оказались сопоставимыми или даже большими, чем суммы, заработанные на OnlyFans. Прежде всего это касается тех, кто работал на платформе через посредников - так называемые OnlyFans-агентства.

За кулисами порнобизнеса

OnlyFans-агентства - это организации, которые помогают моделям продвигать и монетизировать их контент на платформе. Сколько таких агентств в Украине - неизвестно. Из-за уголовной ответственности за создание и распространение порно большинство из них существуют в тени, без оформления в статусе компании или даже ФЛП.

Размеры агентств принято измерять количеством моделей, которых они сопровождают. В некоторых случаях речь может идти о сотнях таких анкет, которые вместе могут генерировать миллионы долларов ежемесячно.

Кроме моделей, в агентствах работает немало другого персонала. Есть отделы, которые отвечают за секстинг (переписка с "фанами", продажа контента), рекламу и продвижение страниц. Есть отделы, который занимается так называемыми лидами - "фанами", которые готовы платить большие суммы за эксклюзивный контент и общение.

"У нас один человек за год "занес" модели 200 тысяч долларов. Он юрист, бывший морской пехотинец. Ради модели он за полгода выучил украинский язык", - рассказывает Влад, который ранее работал в одном из агентств, а сейчас запустил собственное.

Обычно для каждого такого отдела арендуются отдельные офисы, чтобы сотрудники не имели полного представления о том, как построены бизнес-процессы. Крупные агентства имеют собственные юридические департаменты, службы HR и безопасности и даже психологов.

Модели в офисы не ходят, а работают дистанционно. Их работа заключается в регулярном создании контента, записи индивидуальных видео (например, с обращением к конкретному фанату, который такую услугу оплачивает отдельно). В отдельных случаях модель могут попросить связаться с "лидом" через видеозвонок.

Однако такой, на первый взгляд, высокодоходный и успешный бизнес имеет "скелеты в шкафу". В частности относительно того, как построена работа команды.

Изнутри агентства напоминают "днепровские офисы". Там часто культивируются показательный успех и расточительство. "За вами следят, чтобы вы тратили всю свою зарплату и хотели зарабатывать еще больше. Могут "буллить" за то, что не купил новый iPhone или ходишь в старой одежде", - вспоминает Влад. Таким образом, говорит он, агентство мотивирует работать интенсивнее и зарабатывать больше денег.

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Ошибки, невыполнение плана или общение с фанатами мимо "общей кассы" (например, через личный Telegram) могут обернуться проблемами. "В центре нашего офиса был прозрачный кабинет. "Грешника" могли там бить, ломать руки или даже обжигать паяльником. Другие за этим наблюдали", - добавляет парень.

Условия работы в агентстве зависят от наличия "крыши" от правоохранительных органов. Как только последние ее предоставляют, владельцы этого бизнеса начинают чувствовать безнаказанность и прибегают к откровенно незаконным методам работы с персоналом.

Налоги больше доходов

Условия, на которых агентства сотрудничают с моделями, также нельзя назвать справедливыми, хотя, к счастью, здесь обходится без физического насилия (во время подготовки материала ЭП не удалось узнать о таких случаях).

Большинство агентств работают по схеме "20 на 80", то есть создатель контента получает 20% от его монетизации на OnlyFans. Остальное забирает агентство за предоставленные услуги.

"В Украине, пожалуй, худшие агентства из тех, которые я видел. Мало того, что они забирают 80% дохода, так еще и полностью контролируют доступ к страницам моделей на OnlyFans. Модель не может уйти и начать вести страницу самостоятельно", - рассказывает Георгий, который размещает на платформе контент со своей женой.

Некоторое время пара сотрудничала со швейцарским агентством, которое работает легально и платит налоги. За свои услуги компания получала 50% с дохода.

Многих украинских моделей устраивал формат работы, при котором они получали пятую часть заработанного. Некоторые из них понимали, что самостоятельно зарабатывать столько, сколько зарабатывают с агентством, они не смогут. Другие же не знали, что на платформе можно получать доходы без посредников.

"Я не знала, что OnlyFans - это сайт, где можно зарегистрироваться самой, что не нужно агентство. Раньше были брачные агентства, я в таком когда-то работала. Думала, что это что-то подобное", - говорит модель Арина (имя изменено по просьбе девушки).

В конце 2024 года она получила от налоговой "письмо счастья", в котором сумма налогового долга превысила ее заработок на OnlyFans. "Какое-то время я болела и агентство за такой период уменьшало "ставку" с 20% до 10%", - объясняет она.

Агентство посоветовало ей отрицать заработки от OnlyFans и не упоминать о работе через агентство. О возможности оплаты налогового долга там даже не хотели говорить. Случай Арины не единичный. Большинство успешных моделей работают с агентствами и письма от налоговой для них стали настоящей неожиданностью.

Масла в огонь подлили сообщения, что OnlyFans якобы начал блокировать вывод средств при наличии налогового долга. Эти письма якобы получали некоторые модели (скриншоты сообщений появились на нескольких форумах, где общаются представители порноиндустрии). Подтвердить их подлинность ЭП не удалось.

Руслан Кравченко в интервью ЭП заявил, что ГНС не обращалась к Fenix International Ltd. с просьбой заблокировать налоговым должникам возможность выводить заработанные средства со своих аккаунтов на OnlyFans. "Я уверен, что все субъекты хозяйствования, которые получили доход, уплатят налог либо добровольно, либо после суда, либо после документальных проверок", - ответил он на вопрос о том, собирается ли ГНС инициировать такие обращения в будущем.

Моделям, которые зарабатывали через OnlyFans-агентства и получали лишь 20% от доходов анкет, Кравченко посоветовал предоставить соответствующие доказательства в налоговую. "Мы будем проверять предоставленную информацию. Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, надо предоставить все документы, которые это подтверждают", - заявил глава ГНС.

"У меня был договор с агентством. Мы пересмотрели его с юристами и обнаружили, что он не имеет никакой юридической силы", - говорит Арина. Станет ли такой договор с бизнесом, которого де-юре не существует, достаточным доказательством для налоговой - вопрос риторический.

Видимо, поэтому многие модели, в частности Арина, после получения уведомлений от ГНС решили уехать за границу. Тем более, что уплата налога не освобождает их от потенциального уголовного преследования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Более того, государство может признать добровольную уплату налогов с изготовления порно еще одним преступлением - легализацией доходов, полученных преступным путем. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Не исключено, что уголовных дел против украинских OnlyFans-моделей будет становиться еще больше. Как удалось узнать ЭП, базу данных от OnlyFans, которую получила налоговая, можно приобрести через посредников за 400 долл.

В марте 2025 года представители Национальной полиции, которые могли купить такие данные, наведались с обысками в дом модели, которая заработала на OnlyFans больше всего средств. В комментарии ЭП она подтвердила, что видела у следователя список с остальными моделями. В полиции ЭП сказали, что не получали этих данных ни от ГНС, ни от Бюро экономической безопасности, которому информация от налоговиков достались по решению суда.

Что дальше

29 апреля правительство одобрило законопроект, который предлагает ввести автоматический обмен данными между ГНС и цифровыми платформами. К последним относится и OnlyFans. В случае принятия документа в парламенте налоговая будет получать информацию обо всех, кто зарегистрирует аккаунты на платформе автоматически, а не только раз в несколько лет после отправки специального запроса в Британию.

Согласно тексту законопроекта, онлайн-платформы станут налоговыми агентами и будут платить с полученных украинцами доходов 10% налога (5% - на доходы физлиц и 5% военного сбора). Это выгоднее, чем 19,5%, которые модели OnlyFans должны заплатить за 2020-2022 годы и 23% - за 2025 год.

Однако принятие этого закона не решит ключевой проблемы - уголовного преследования создателей порнографического контента. Более того, данные о таких лицах будут поступать в ГНС постоянно и автоматически. Как показал опыт, не исключено, что впоследствии эта информация окажется в руках правоохранителей.

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В конце 2024 года правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о декриминализации порно. Его принятие могло бы упростить жизнь OnlyFans-моделям. Многие из них в разговоре с ЭП сообщили, что готовы платить все налоги, но только с тех доходов, которые реально заработали. Однако из-за страха уголовного преследования они боятся выходить из тени.

По данным ГНС, пока только 748 из 5 435 OnlyFans-моделей подали декларации о полученном на платформе доходе. Размер задекларированного дохода - 356 млн грн. Вероятно, в случае декриминализации изготовления порно количество желающих уплатить налог существенно увеличится, а значит, возрастут поступления в госбюджет.

Пока в Раде отсутствуют голоса на принятие этого решения, все больше моделей начинают задумываться над поиском более благоприятных юрисдикций, в которых их деятельность не вызывает лишних телодвижений правоохранителей и где они могут законно платить налоги с заработанных доходов.