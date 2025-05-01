Армия РФ повредила отделение "Новой почты" в Одессе

Российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений "Новой почты" в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации "Новой почты", ночьюработников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал.

"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов. Общая сумма нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Компания пообещала связаться с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсировать их стоимость.

Напомним:

Российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Одесской области, погиб железнодорожник, повреждены пути и вагоны.