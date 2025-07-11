Единственный авианосец флота РФ хотят списать на металлолом после семи лет ремонта

Минобороны России может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе российского флота - крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте с 2018 года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.

Как сообщается, ремонт и модернизация корабля в настоящее время приостановлены, а вопрос о его дальнейшем будущем должен быть решен в ближайшее время.

Представители Главкомата Военно-морского флота РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась восстановлением крейсера, сейчас обсуждают, стоит ли возвращать авианосец в боевой состав флота.

Бывший командующий Тихоокеанского флота России адмирал Сергей Авакянц назвал отказ от продолжения ремонтных работ "абсолютно правильным".

По его мнению, российскому флоту "Адмирал Кузнецов" не нужен даже модернизированный, поскольку это очень дорогое и неэффективное морское оружие, а будущее - за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации.

"А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать", - сказал Авакянц.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Изначально реконструкция оценивалась в 20 млрд руб. Предполагалось, что крейсер вернется в состав российских ВМФ в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили.