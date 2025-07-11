Чиновники знали об аварийности участка тоннеля Киевского метро, но скрывали это - прокуратура

Чиновники знали об аварийности тоннеля Киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но скрывали это.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, опубликовав аудиозаписи разговоров, которые это подтверждают.

По данным источников УП в правоохранительных органах, обнародованный разговор ведут, в частности,бывший руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский, который объявлен в розыск, и главный инженер Виктор Выговский.

Из разговора, который был записан 4 декабря 2023 года следует, что, по словам начальника метрополитена, в октябре-ноябре 2023 года между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" вместе с водой появился песок, в результате этого пошли трещины в тоннеле.

Эти записи подтверждают, что должностные лица метрополитена, в обязанности которых входит круглосуточный мониторинг состояния тоннелей, не приняли необходимых мер.

"Я работаю здесь девять лет и понимаю, насколько это важная и опасная вещь", - сказал собеседнику бывший руководитель Киевского метрополитена 6 декабря 2023-го.

Согласно записям, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор до последнего не хотел закрывать аварийный участок метро, об этом рассказывал Брагинский главному инженеру.

Кроме этого, в записях говорится, что Брагинский хотел договориться с блогером, который бы рассказал в целом, что на поврежденном участке метро "ситуация стабильная".

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Напомним:

8 декабря 2023 года пришлось срочно остановить движение на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" в Киеве из-за аварийной ситуации. По словам мэра Киева Виталия Кличко, это произошло из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

20 декабря 2023 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, чтокритической транспортной ситуации на станциях Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, разрушение перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" удалось предотвратить.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта 2024 года после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Подольскаяокружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В июне 2024 года Брагинского объявили в розыск.

В июле 2025 годапрокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору, служебная халатность которого привела к разрушению тоннеля в столичном метро.