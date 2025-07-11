Мобилизованные ФЛП не будут платить налоги в течение времени службы: как этим воспользоваться

Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.

Об этом сообщает Налоговая служба.

Отмечается, чтовступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

По информации ГНС,налоги, которые не будут уплачиваться:

- налог на доходы физических лиц,

- единый налог,

- военный сбор,

- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

"Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года", - информируют в налоговой.

Что делать ФЛП:

- если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре - заявление подавать не нужно;

- если данных в Реестре нет - можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Отмечается, что ГНС создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию по новым нормам все "горячие линии" продолжают работать.

Напомним:

В январе-марте 2025 года было зарегистрировано 56 826 новых ФЛП, что примерно на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года (47 347).

В то же время количество закрытых ФЛП выросло заметнее - с 71 975 в IV квартале 2024 года до 108 242 в первом квартале 2025 года, что составляет прирост более 50%.