"Фабрика подготовки": партнеры и Кабмин запускают программу Prepare Ukraine на $200 миллионов

Правительство Украины подписало с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития (IDA) соглашение о запуске пятилетней программы PREPARE Ukraine общим объемом $200 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о финансировании подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления, чтобы те соответствовали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации.

Начальный грант $44,3 млн из целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины (URTF) будет направлен на формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной способности.

"PREPARE Ukraine превращает донорские гранты в конкретные проекты - от восстановления мостов и больниц до запуска новых производств, способных интегрироваться в глобальные цепи поставок.

Вместе со Всемирным банком мы создаем системную "фабрику подготовки", которая минимизирует задержки, повышает прозрачность и открывает путь к многомиллиардным инвестициям в ближайшие годы", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Первый транш будет доступен к использованию, начиная с августа и будет покрывать техническую поддержку государственных заказчиков, включая развитие самого Агентства.

В ближайшее время Всемирный банк и Минэкономики утвердят операционное руководство программы, откроют фонд подготовки проектов и начнут финансировать техническую поддержку государственных заказчиков.

Напомним:

Украина и Нидерланды подписали Меморандум о предоставлении дополнительного финансирования - 30 млн евро - в рамках программы Ukraine Partnership Facility.