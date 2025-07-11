Bitcoin бьет новый рекорд на фоне спроса со стороны институциональных инвесторов

В пятницу курс Bitcoin вырос до исторического максимума, что стало результатом активного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и благоприятной криптополитики администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Крупнейшая в мире криптовалюта достигла пика в $116 781,10 во время азиатской сессии, продемонстрировав рост более чем на 24% с начала года. В последний раз ее торговали на уровне $116 563,11.

"Новый исторический максимум Bitcoin обусловлен безудержным накоплением со стороны институтов - крупные игроки массово выкупают актив и исчерпывают ликвидность на биржах", - заявил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Кроме того, он назначил на ключевые должности сторонников крипторынка, в частности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса и главу искусственного интеллекта в Белом доме Дэвида Сакса.

Семейный бизнес Трампа также вышел на крипторынок. Согласно представлению в SEC, медиагруппа Trump Media & Technology Group (DJT.O) планирует запуск биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в ряд криптовалют, в частности биткоин.

Ether, вторая по капитализации криптовалюта в мире, также подскочила почти на 5% - до $2 956,82, ранее достигнув пятимесячного максимума в $2 998,41.

Напомним:

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на запуск биржевого фонда, который будет инвестировать в обе ведущие криптовалюты - Bitcoin и Ethereum