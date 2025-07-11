Заместителя председателя правительства РФ Патрушева подозревают в организации массового похищения украинского зерна

Заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву заочно объявили о подозрении в организации массового похищения зерна из временно оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности и Офис Генпрокурора.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны при координации российского чиновника оккупанты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Правоохранители сообщают, что в дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" рф в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара.

Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора, сообщает СБУ.

Отмечается, чтопоскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Напомним:

С 2022 годапо состоянию на сентябрь 2024-го Россия вместе с партнерами продали ворованного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.