Заместителя председателя правительства РФ Патрушева подозревают в организации массового похищения украинского зерна
Заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву заочно объявили о подозрении в организации массового похищения зерна из временно оккупированных регионов Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности и Офис Генпрокурора.
По материалам дела, с начала полномасштабной войны при координации российского чиновника оккупанты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.
Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Правоохранители сообщают, что в дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" рф в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара.
Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора, сообщает СБУ.
Отмечается, чтопоскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Напомним:
С 2022 годапо состоянию на сентябрь 2024-го Россия вместе с партнерами продали ворованного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.