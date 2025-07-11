"Укргидроэнерго" получит от ЕИБ первый транш кредита на восстановление ГЭС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ЧАО "Укргидроэнерго" первый транш кредита в размере 120 млн евро на восстановление и модернизацию украинских гидроэлектростанций.

Об этом ЧАО "Укргидроэнерго" сообщает в Telegram.

"Соответствующее соглашение о первом транше было подписано 10 июля в Риме на полях конференции по восстановлению Украины URC2025. Общая сумма кредита составляет 200 млн евро, который будет предоставлен по двум или более финансовым соглашениям", - говорится в сообщении.

Часть средств планируется направить на восстановление трех гидроэлектростанций компании, которые были повреждены в результате российских террористических атак. Остальные - на проведение срочных аварийных работ в случае возможных новых повреждений других объектов Укргидроэнерго.

Восстановление утраченных мощностей и усиление устойчивости объектов гидроэнергетики в условиях продолжающейся военной агрессии является критически важным для стабильности и устойчивости украинской энергосистемы, говорится в сообщении.

"Укргидроэнерго" отмечает скоординированную работу с Кабинетом Министров Украины, Министерством финансов, Министерством экономики, а также Министерством энергетики, которые способствовали заключению кредитного соглашения.

Важное значение имеет и финансовая гарантия Европейской комиссии в рамках новой программы Ukraine Facility. Эта флагманская программа ЕС с бюджетом €50 млрд (на 2024-2027 годы) призвана обеспечить стабильную поддержку для восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

"Гарантийное соглашение с ЕС позволило ЕИБ взять на себя обязательства инвестировать значительные средства в украинскую энергетику и другие критические проекты, несмотря на военные риски. Кредит для Укргидроэнерго стал одним из первых проектов в рамках Ukraine Facility, и его успешное внедрение создает важный прецедент", - говорится в сообщении.

"Впервые в истории Укргидроэнерго получает кредит под гарантии Европейского Союза. Это важный кредит доверия к Укргидроэнерго как к надежному партнеру, способному эффективно действовать даже в условиях войны. Мы заботимся о непрерывности всех процессов - от ежедневного управления до реализации стратегических проектов", - говорят в "Укргидроэнерго".

Напомним:

Ранее сообщалось, что ЧАО "Укргидроэнерго" 22 апреля по результатам тендера заказало ООО "Консалтинговая компания "Остров" консультационные услуги в области инженерии и строительства на 8,28 млн грн.

Также сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил двум министерствам разработать бюджетную программу для компенсации разницы в тарифах на электроэнергию, возникшей из-за разрушения Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что "Укргидроэнерго" заключило соглашение на строительство защитного сооружения для Днепровской ГЭС стоимостью 4,36 миллиарда гривен с ООО "СК "Адамант".