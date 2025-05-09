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Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ

Олексій Артемчук — 9 травня, 19:53
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 58 громадян Росії та 74 компаній, більшість з яких пов’язані з російським оборонно-промисловим комплексом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У санкційний список також потрапили по три компанії з Ірану та Узбекистану, а також одна компанія з Гонконгу (Китай). Рішення про обмеження ухвалила Рада національної безпеки і оборони України, після чого воно було введене в дію указом глави держави.

З 74 юридичних осіб під санкціями — 67 російських підприємств, пов’язаних із військовими технологіями.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти "Новатек", найбільшого виробника зрідженого природного газу в Росії, та одного з найбільших виробників природного газу в РФ.

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти компаній, які причетні до виробництва ракет.

Зеленський санкції

санкції

Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
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