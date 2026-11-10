Росія погрожує Заходу захопленням суден

Росія обіцяє вживати "дзеркальні заходи" у відповідь на затримання її так званого "тіньового флоту" західними країнами: очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, звинувачує Європу у "піратстві".

Про це пише The Moscow Times.

Очільник російського відомства заявив, що Європейський Союз перетворюється на військовий блок "і взявся за відкритий захват іноземних суден і викрадення їх вантажів".

Лавров каже, що європейські країни "винайшли неіснуючий в міжнародному праві термін „тіньовий флот", а також стелю цін на нафту, яка обмежує для європейських компаній роботу з російським флотом.

Політика тиску і диктату будуть зустрічати "дзеркальну і асиметричну реакцію", стверджує він.

Західні країни активізували затримання суден, які перевозять російську нафту, на початку 2026 року. До цього приєдналися Франція, Швеція, Великобританія та інші держави, говориться у публікації.

"Тіньові судна" ловлять як у Балтійському та Середземному морях, так і в Індійському океані", – пише The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про затриманий французькими військово-морськими силами в Індійському океані санкційного тіньовий танкера DF Peak. Судно прямувало в порт до Чилі під прапором Беніну і стало шостим танкером так званого "тіньового флоту", затриманим Францією за останній рік.

Судно належало компанії "Совкомфлот" і двічі змінив назву, а оперує ним компанія з Гонконгу. Посольство РФ у Франції назвало затримання судна "піратством" і заявило про "грубе порушення міжнародного права".

Нагадаємо:

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України зібрало інформацію про 28 суден так званого "тіньового флоту" Росії та опублікувало імена капітанів, щоб "тіньова логістика не залишалася анонімною".

Раніше повідомлялося, що Росія непомітно збільшила свій тіньовий флот газовозів, додавши вживані судна та перші танкери вітчизняного виробництва – тепер він становить 25 суден.

Російські та іранські "тіньові флоти" продовжують використовувати підроблені веб-сайти для створення фальшивих документів і імітації суднових реєстрів, морських адміністрацій та організацій моряків африканських держав з метою обходу міжнародних санкцій при експорті нафти.

Раніше Євросоюз дозволив військовим у Середземному морі, які беруть участь у операції IRINI (запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії) перевіряти також танкери, які підозрюють у перевезенні російської нафти.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.